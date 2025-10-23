

Meta va exclure les Australiens de moins de 16 ans d'Instagram et Facebook le 4 décembre

Tahiti le 19 novembre 2025. Meta va exclure les Australiens de moins de 16 ans de Facebook et d'Instagram à partir du 4 décembre, six jours avant l'entrée en application d'une loi interdisant aux adolescents l'accès aux réseaux sociaux.



"A partir d'aujourd'hui, Meta va notifier les utilisateurs australiens qu'il comprend être âgés de 13 à 15 ans qu'ils perdront l'accès à Instagram, Threads et Facebook", a annoncé jeudi le groupe américain dans un communiqué.



"Meta commencera à bloquer les nouveaux comptes des moins de 16 ans et à révoquer les accès existants à partir du 4 décembre, et prévoit de supprimer tous les comptes connus de moins de 16 ans d'ici le 10 décembre", précise le texte.



L'Australie compte environ 350.000 utilisateurs d'Instagram et 150.000 usagers de Facebook âgés de 13 à 15 ans, selon les chiffres du gouvernement.



Les adolescents pourront accéder à leurs comptes "exactement tels qu'ils les ont laissés" une fois qu'ils auront atteint l'âge de 16 ans, a assuré Meta.



L'Australie va à partir du 10 décembre forcer les plateformes de médias sociaux, y compris Facebook, Instagram et TikTok, à supprimer les utilisateurs de moins de 16 ans. En cas d'infraction, elles s'exposent à des amendes pouvant atteindre près de 28 millions d'euros (49,5 millions de dollars australiens).



"Nous partageons l'objectif du gouvernement australien de créer des expériences en ligne sûres et adaptées à l'âge, mais couper les adolescents de leurs amis et de leurs communautés n'est pas la solution", a fait valoir Meta.



La mesure australienne, l'une des plus restrictives au monde sur le papier, est scrutée par d'autres pays cherchant à réguler l'accès à ces plateformes.



Mais plusieurs experts estiment que cette règle est surtout symbolique, en raison des difficultés à mettre en place concrètement la vérification de l'âge des internautes.

Rédigé par AFP le Mercredi 19 Novembre 2025 à 13:26






