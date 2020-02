Méridien zéro, dystopie polynésienne

Mourareau est un auteur on ne peut plus singulier. L’homme, de moins de 30 ans, signe son premier roman sous un alias d'après le nom de jeune fille de sa mère, avec une appréhension palpable. Son signe distinctif, une casquette ou une paire de lunettes de soleil, au choix. Il explique : "Ce n'est pas mon style, mais entre le moment où on écrit et où on est tout seul et le moment où on se retrouve exposé devant les médias, il se passe des choses et je crois que je ne me suis peut-être pas encore fait à l'idée". L'écriture s'est imposée comme une nécessité après ses études de sciences politiques : "Il fallait vraiment que je me mette à écrire sinon j'allais brûler tout l'établissement !" Il commence par écrire un peu, dans sa chambre, à rire de ses propres blagues. Petit-à-petit, il ose partager ses textes à des personnes de confiance. "Personne ne m'a dit d'arrêter, alors j'ai continué".