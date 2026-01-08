

Mère abattue devant son bébé à Nice: le suspect mis en examen pour assassinat et écroué

Marseille, France | AFP | dimanche 25/01/2026 - L'homme de 45 ans arrêté samedi à Grasse pour l'assassinat par balles mercredi à Nice de Lizabete, une jeune mère de 23 ans qui se trouvait avec son bébé dans une voiture, a été mis en examen et écroué, a annoncé dimanche le procureur de Nice.



Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire pour "assassinat" par un juge d'instruction, devant lequel "il a gardé le silence", a précisé le procureur Damien Martinelli dans un communiqué.



L'homme, né au Portugal et qui serait un ancien compagnon de la belle-mère de la victime, avait été arrêté samedi en début d’après-midi sur les hauteurs de Grasse, par des policiers de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) et du Raid.



La garde à vue a en revanche été levée pour deux autres personnes qui avait également été interpellées samedi et étaient initialement soupçonnées d'avoir apporté de l'aide à l'homme mis en examen, en le logeant pour l'une d'elles, a ajouté le procureur.



L'assassinat de Lizabete, qui a suscité une forte émotion à Nice, a eu lieu mercredi en début de soirée, à une intersection proche d'un lycée dans l'ouest de la ville.



Un homme circulant à scooter s'est porté à la hauteur de la jeune femme, qui était au volant de son véhicule, et a tiré à une dizaine de reprises à bout portant au travers de la vitre.



Arrivés rapidement sur les lieux, les pompiers ne sont pas parvenus à réanimer la jeune femme.



Miraculeusement, la petite fille de la victime, Ayla, âgée de 7 mois, qui était sanglée à côté dans un siège bébé, n'a pas été blessée.



Les soupçons des enquêteurs s'étaient très vite portés sur l'homme arrêté à Grasse, qui avait, quelques jours avant l'assassinat de mercredi, été placé en garde à vue pour des violences aggravées sur son ex-compagne.



Il avait été ensuite placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'approcher cette femme.

