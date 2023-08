“Mer et fille”, une immersion artistique familiale

Tahiti, le 29 août 2023 - François Vadunthun, alias Fanfan, et sa fille Maïa Liaudois proposent une exposition à quatre mains sur le thème de la mer. L’une peint sur des toiles, l’autre sur des voiles. Les deux sont passionnées par l’océan et les créatures qui le peuplent. Elles marient leur univers pour la première fois.



“Je peins des poissons depuis toujours”, dit Françoise Vadunthun, surnommée Fanfan. “J’ai vécu 20 ans à Huahine, fait de la plongée, du snorkeling, de la voile, j’ai navigué. Je ressens un profond amour pour l’océan.”Maïa Liaudois, sa fille, ajoute : “Cet amour m’a été transmis et ne m’a jamais quitté. Ma mère m’a mis un pinceau entre les mains quand j’étais très jeune.” Les deux femmes partagent la passion de la mer et de l’art en général, de la peinture en particulier. Elles s’apprêtent à dévoiler et à mêler leur univers respectif à l’occasion d’une exposition qui aura lieu salle Muriāvai début septembre.

Toile et voile Françoise Vadunthun travaille avec de l’acrylique sur des toiles sur châssis. Maïa Liaudois préfère utiliser des voiles de bateau comme support. Elle s’exprime avec de l’huile. Elle a sollicité une amie qui pratique la sellerie nautique à la Presqu’île pour découper une grande voile “qui a navigué !”, insiste Maïa Liaudois. “Elles ont pris le vent”, confirme Françoise Vadunthun. Les œuvres ont donc une histoire avant même de devenir le support des rêveries de l’artiste.



Françoise Vadunthun a exposé une fois déjà lors d’une exposition collective à la galerie Au Chevalet. Elle a pris son envol artistique et s’est affirmée il y a peu. Elle suit des cours depuis deux ans avec Sébastien Canetto, “un mentor qui m’a permis de passer un cap”. Maïa Liaudois, comédienne, professeure de théâtre, monitrice de voile (elle a collaboré à la Saga en juillet et août derniers à Huahine) a, elle aussi, participé à une exposition collective. C’était il y a deux ans à Tamanu.



“C’est elle qui m’a mise au défi”, dit la mère. “Ce qui m’a donné envie, c’est une activité que l’on a partagée il y a quelques mois”, répond la fille. Celle-ci possédait un génois sur lequel elle a décidé de peindre une baleine. Elle a sollicité Fanfan pour s’occuper du fond. Elles ont depuis travaillé chacune de leur côté pour proposer des créations originales et spécialement pensées pour l’exposition Mer et fille.



Comme dans une bulle



Françoise Vadunthun et Maïa Liaudois promettent une mise en scène de leurs œuvres. Elles vont utiliser l’espace de la salle Muriāvai et donner du sens à leur événement. L’entrée servira à passer du monde extérieur au monde intérieur. “Une fois à l’intérieur, on sera comme dans une bulle.” Une musique choisie sera diffusée pour profiter pleinement de l’immersion.



Pratique Du 5 au 9 septembre à la salle Muriāvai de la Maison de la culture.

Entrée libre.

Vernissage le 5 septembre à 18h30.

Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 30 Août 2023 à 09:30 | Lu 668 fois