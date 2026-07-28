Menaces climatiques d’ici 2050

Tahiti, le 3 août 2026 - Dans une étude nommée “Global Threat Exposure of Islands in a Changing World” publiée il y a quelques jours par la PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), la Polynésie française occupe une place centrale parmi les territoires insulaires étudiés. Le bilan de la publication n’est guère encourageant. D’ici 2050, le Fenua pourrait être un des territoires mondiaux à souffrir le plus des changements climatiques.
Une étude de la PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) sur les menaces auxquelles doivent faire face les îles identifie la Polynésie française comme l'une des rares subdivisions territoriales au monde (aux côtés des Seychelles, de la Micronésie, du Bangladesh et de la Chine) abritant un nombre statistiquement disproportionné d'îles fortement exposées aux changements climatiques, une sorte de “hotspot” ou “point chaud d’exposition”, comme le nomme l’enquête des équipes du CNRS, de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et de l’Université de Pau, regroupées dans le projet Rivage.
Ces études constituent la “première évaluation globale de l’exposition des îles de plus d’un kilomètre carré aux changements globaux”. Les résultats laissent entrevoir un avenir à préparer dès maintenant si la Polynésie française veut être dans le temps de l’action plutôt que dans celui de la réaction : 65 % des écosystèmes insulaires seront affectés durablement par le changement climatique d’ici 2050. Pour 22 % d’entre eux, notamment dans le Pacifique, la mer Baltique, le golfe du Bengale et l’Asie du Sud-Est, cela sera dû aux changements d’usage de la terre. 13 % sont menacés par des invasions biologiques.
Le territoire est ainsi classé comme un hotspot géographique d'exposition cumulée, où la vulnérabilité globale est nettement plus élevée que la moyenne mondiale des îles. Étant donné leur profil d'exposition, les îles polynésiennes font face à trois principales menaces à l'horizon 2050 : le changement climatique, les invasions biologiques (espèces exotiques envahissantes) et le changement d'occupation des sols.
L'analyse montre que les petites îles à faible altitude et à basse latitude, caractéristiques de la grande majorité des atolls polynésiens comme aux Tuamotu, présentent une sensibilité et une exposition très élevées aux effets du changement climatique (élévation du niveau de la mer, hausse des températures et perturbation des précipitations).
Les îles ayant le niveau d'exposition cumulée le plus élevé à l'échelle mondiale sont celles qui sont isolées et n'ont jamais eu de connexion géologique avec un continent. C'est le cas des archipels polynésiens : en raison de leur évolution en isolement, la faune et la flore locales possèdent une capacité d'adaptation ou de fuite extrêmement limitée face aux perturbations d'origine humaine.
Outre le climat, les espèces invasives et la conversion des sols (particulièrement marquée sur les îles hautes et plus vastes comme Tahiti ou Moorea) complètent le tableau des pressions.
Le rapport indique que la Polynésie française fera face d'ici 2050 à cette “triple menace” combinée. La forte concentration d'îles à haut risque sur le territoire en fait une zone d'action prioritaire d'urgence à l'échelle internationale pour la mise en place de stratégies de conservation et d'adaptation de la biodiversité insulaire.
Une étude de la PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) sur les menaces auxquelles doivent faire face les îles identifie la Polynésie française comme l'une des rares subdivisions territoriales au monde (aux côtés des Seychelles, de la Micronésie, du Bangladesh et de la Chine) abritant un nombre statistiquement disproportionné d'îles fortement exposées aux changements climatiques, une sorte de “hotspot” ou “point chaud d’exposition”, comme le nomme l’enquête des équipes du CNRS, de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et de l’Université de Pau, regroupées dans le projet Rivage.
Ces études constituent la “première évaluation globale de l’exposition des îles de plus d’un kilomètre carré aux changements globaux”. Les résultats laissent entrevoir un avenir à préparer dès maintenant si la Polynésie française veut être dans le temps de l’action plutôt que dans celui de la réaction : 65 % des écosystèmes insulaires seront affectés durablement par le changement climatique d’ici 2050. Pour 22 % d’entre eux, notamment dans le Pacifique, la mer Baltique, le golfe du Bengale et l’Asie du Sud-Est, cela sera dû aux changements d’usage de la terre. 13 % sont menacés par des invasions biologiques.
Le territoire est ainsi classé comme un hotspot géographique d'exposition cumulée, où la vulnérabilité globale est nettement plus élevée que la moyenne mondiale des îles. Étant donné leur profil d'exposition, les îles polynésiennes font face à trois principales menaces à l'horizon 2050 : le changement climatique, les invasions biologiques (espèces exotiques envahissantes) et le changement d'occupation des sols.
L'analyse montre que les petites îles à faible altitude et à basse latitude, caractéristiques de la grande majorité des atolls polynésiens comme aux Tuamotu, présentent une sensibilité et une exposition très élevées aux effets du changement climatique (élévation du niveau de la mer, hausse des températures et perturbation des précipitations).
Les îles ayant le niveau d'exposition cumulée le plus élevé à l'échelle mondiale sont celles qui sont isolées et n'ont jamais eu de connexion géologique avec un continent. C'est le cas des archipels polynésiens : en raison de leur évolution en isolement, la faune et la flore locales possèdent une capacité d'adaptation ou de fuite extrêmement limitée face aux perturbations d'origine humaine.
Outre le climat, les espèces invasives et la conversion des sols (particulièrement marquée sur les îles hautes et plus vastes comme Tahiti ou Moorea) complètent le tableau des pressions.
Le rapport indique que la Polynésie française fera face d'ici 2050 à cette “triple menace” combinée. La forte concentration d'îles à haut risque sur le territoire en fait une zone d'action prioritaire d'urgence à l'échelle internationale pour la mise en place de stratégies de conservation et d'adaptation de la biodiversité insulaire.