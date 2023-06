Mehdi Gabrillargues s’impose au Grand Prix de Pirae

Tahiti, le 12 juin 2023 - L’AS Pirae cyclisme a organisé le Grand Prix de sa commune sur trois étapes, de vendredi à dimanche. Sociétaire de l’AS Pirae, Mehdi Gabrillargues a fait honneur à son club en s’imposant dans la catégorie open devant Léo Cazaubiel et Heiarii Manutahi. Le jeune U17 Hitiarii Cassel, également sociétaire de l’AS Pirae, a remporté le trophée en catégorie access.



La reprise du calendrier local de cyclisme a proposé ce week-end un exercice varié dans le cadre du Grand Prix de Pirae, après la campagne des Championnats de France des outre-mer qui s’était déroulée la semaine précédente en Nouvelle-Calédonie et qui a engendré un bilan mitigé pour le cyclisme tahitien. Trois étapes figuraient au programme du Grand Prix de Pirae, la première vendredi soir au vélodrome de Fautaua sous la forme d’un contre-la-montre de 4 km par équipe, la deuxième samedi dans le cadre de la Grimpette du Belvédère, puis une longue course en ligne de 138 km entre Pirae et Teahupo’o à couvrir en aller et retour qui a conclu l’événement dimanche. La participation aura été variable d’une épreuve à l’autre, mais pour postuler au classement général final du Grand Prix de Pirae, obligation était faite aux coureurs de participer aux trois étapes et ils auront été peu nombreux à remplir cette condition : sept en open et six en access dont un non-licencié.



C’est le quatuor de l’AS Pirae, composé de Nuumoe Lintz, Mehdi Gabrillargues, Heiarii Manutahi et Tamatao Lepean, qui a réalisé le meilleur chrono à Fautaua en 5’05’’ et a pris le rang de leader au classement. Forte participation le lendemain lors de la Grimpette du Belvédère ouverte à tous les intéressés et pas seulement à ceux du Grand Prix de Pirae, cyclisme, VAE, VTT et course à pied étant au programme de la Grimpette. Damien Troquenet s’y est distingué en course à pied mais c’est bien Mehdi Gabrillargues qui a réalisé la belle opération du jour dans le cadre du Grand Prix cycliste en s’imposant en 25’22’’ devant Léo Cazaubiel chronométré en 26’08’’ et Heiraii Manutahi qui a terminé en 26’41’’.



Léo Cazaubiel attaque, Mehdi Gabrillargues gère



Mehdi Gabrillargues a entamé la dernière étape, dimanche, avec une avance de 59’’ au classement général sur Léo Cazaubiel, le coureur de TOR, et 1’19’’ sur Heiarii Manutahi, son partenaire de club. Dès lors, la victoire finale devait se jouer entre Mehdi Gabrillargues et Léo Cazaubiel, qui se trouvait relativement isolé face à l’équipe de l’AS Pirae. Léo Cazaubiel a néanmoins tenté sa chance quelques kilomètres après le départ de la mairie de Pirae et a trouvé l’ouverture en compagnie de Nuumoe Lintz, un autre sociétaire de Pirae, qui n’allait collaborer qu’un temps.



Les deux coureurs ont effectué environ 80 km à l’avant mais lorsque l’écart est devenu important, soit plus de cinq minutes avec le gros du peloton, Nuumoe Lintz a cessé de rouler pour protéger Mehdi Gabrillargues. Un regroupement s’est effectué au retour de la Presqu’île avec les deux échappées, Kahiri Endeler, Romain Raousset, Keahi Raoulx, Maheanuu Izal et Terii Teihotaata. Mais Mehdi Gabrillargues n’était pas loin et gérait l’écart avec Léo Cazaubiel. Kahiri Endeler, Terii Teihotaata et Maheanuu Izal se sont détachés dans le final et ont fini dans cet ordre à l’arrivée. Tous trois n’ayant pas couvert les trois étapes et ne postulant donc pas aux places d’honneur du Grand Prix de Pirae, c’est derrière que se disputait la victoire finale. Léo Cazaubiel et Mehdi Gabrillargues ont terminé dans le même temps sur la ligne d’arrivée et c’est le coureur de Pirae qui a eu le privilège de la montre sur la plus haute marche du podium final. Léo Cazaubiel et Heiarii Manutahiti l’entouraient sur le podium du classement général du Grand Prix de Pirae 2023.



Dimanche, Mehdi Gabrillargues savourait sa victoire : “Remporter le Grand Prix de Pirae, ça me tenait à cœur parce que c’est mon club et puis j’avais aussi à cœur de faire un bon temps samedi dans la Grimpette du Belvédère et j’y ai réalisé mon meilleur chrono personnel sur l’épreuve à seulement dix secondes du record de la Grimpette. Ça a donc été un bon week-end pour moi mais c’est aussi une belle saison en ce qui me concerne grâce au soutien et à la qualité de la team Pirae.”



Le jeune U17 Hitiarii Cassel a enrichi le palmarès de l’AS Pirae en s’imposant en catégorie access devant Olivier Goulard et Maui Haro. Prochain rendez-vous cycliste, dimanche à la Presqu’île, avec la 4e et dernière étape de la Coupe Tahiti Nui 2023.