Mégaphone, un “plaidoyer pour l'entrepreneuriat populaire”

Tahiti, le 5 juillet 2023 - Pour se faire “l'écho des petits entrepreneurs et travailleurs indépendants” qui ne se sentent pas assez considérés par les pouvoirs publics, l'Adie sort son Mégaphone et appelle à sortir de la "logique ancienne".



“69% des petits entrepreneurs estiment qu'ils ne sont pas pris en compte par les femmes et les hommes politiques.” C'est la conclusion de l'Association pour le droit à l'initiative économique (Adie) qui a lancé deux études destinées, d'une part, à identifier “les attentes des entrepreneurs” et, d'autre part, à “mettre en exergue le point de vue de la population vis-à-vis des micro-entrepreneurs”. Alors qu'il y a aujourd'hui 47 021 indépendants sur le territoire et qu'ils représentent 59% du tissu économique local, il ressort de ces études qu'il y a “de profondes inégalités” au sein de la société tels que les “droits sociaux divergents d'un régime à un autre où de fortes disparités subsistent”. Pour se faire “l'écho de ces petits entrepreneurs et travailleurs indépendants”, l'Adie sort donc son Mégaphone, “un plaidoyer pour mettre l'entrepreneuriat populaire au cœur des enjeux des politiques publiques du nouveau gouvernement”. Elle appelle ainsi à “sortir de cette logique ancienne qui consiste à tracer des frontières et à différencier les droits sociaux des actifs en fonction de leur statut juridique”.