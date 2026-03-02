

Méga Bingo : un joueur remporte 30 millions à Punaauia

Tahiti, le 13 mars 2026 - La chance a souri à un joueur de Punaauia cette semaine. Grâce à l’opération promotionnelle “Méga Bingo” de La Pacifique des Jeux, un ticket de grattage lui a permis d’empocher la somme exceptionnelle de 30 millions de francs.





La série de chance continue pour les jeux de grattage en Polynésie. Cette semaine, un joueur a remporté un gain exceptionnel de 30 millions de francs grâce au ticket « Bingo », dans le cadre de l’opération spéciale « Méga Bingo » organisée par La Pacifique des Jeux.

Le ticket gagnant a été acheté au magasin Orohiti, à Punaauia. Selon le témoignage du gagnant, le choix du ticket s’est fait au hasard : le vendeur lui aurait présenté plusieurs tickets en éventail, parmi lesquels il en a sélectionné un. “Quelle main chanceuse ! Je n’en reviens toujours pas”, a-t-il confié.



Ce gain constitue le deuxième plus gros gain jamais enregistré pour un jeu de grattage en Polynésie française. L’opération “Méga Bingo”, lancée du 1er au 27 mars, permet notamment de tripler le gain maximal du ticket Bingo et d’atteindre jusqu’à 30 millions de francs pour un ticket vendu 1 000 francs.

Rédigé par La rédaction le Vendredi 13 Mars 2026 à 09:31 | Lu 248 fois



