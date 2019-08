Médaille d'or pour nos vétérans 50

PAPEETE, le 13 août 2019 - La deuxième journée des championnats du monde de va'a marathon s'est déroulée lundi (mardi pour l'Australie) avec son lot de médailles d'or mais aussi de surprises. SB



La deuxième journée :



V6 vétéran 70 homme (16 km) : Pas de représentant

V6 vétéran 70 femme (16 km) : Pas de représentant

V6 para mixte (16 km) : Pas de représentant

V1 open homme (16 km) : or (Kévin Céran-Jérusalémy)

V1 vétéran 60 dames (16 km): 4e place (Brigitte Langomazino)

V6 vétéran 50 homme (24 km) : or

V6 vétéran 40 dame (24 km) : 6e place



La première journée :



V6 junior fille (24 km) : argent

V6 vétéran dame (24 km) : or

V1 junior homme (16 km) : or Hitiroa Masingue

V1 sénior dame (16 km) : or Hinatea Bernadino

V6 vétéran 40 (24 km) : bronze

V6 vétéran 60 (24 km) : or



Total jour 1 et 2 :



Médailles d'or : 6

Médailles d'argent : 1

Médailles de bronze : 1

Catégories sans médaille : 5



Programme du jour 3 (heure de Tahiti) :



12h : V1 junior fille

12H 05 : V1 vétéran 50 dame

14H30 : V6 junior homme

17H30 : V1 vétéran 40 homme

17H35 : V1 vétéran 60 homme