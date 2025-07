"Me voici" : Ravaki Warren ordonné diacre à Papeete

TAHITI, le 12 juillet 2025- Ce samedi 12 juillet, l’église Maria no te Hau de Papeete a accueilli avec ferveur et émotion l’ordination diaconale de Ravaki Warren, 27 ans, en vue de la prêtrise.



« Que celui qui va être ordonné diacre s’avance. »

– « Me voici. »



Par ces mots prononcés en début de messe, l’archevêque de Papeete, Mgr Jean-Pierre Cottanceau, a appelé Ravaki Warren à s’avancer dans l’église Maria no te Hau, samedi 12 juillet, pour y recevoir l’ordination diaconale en vue du presbytérat. Un moment solennel et fort, qui a marqué le début d’une célébration à la fois majestueuse et empreinte de joie.



Ravaki Warren, 27 ans, devient ainsi diacre transitoire, une étape décisive avant d’être ordonné prêtre dans environ un an. Ce type d’ordination, moins fréquent que celle des diacres permanents, revêt une importance particulière pour l’archidiocèse de Papeete, qui forme actuellement plusieurs jeunes en métropole.



« C’est une quatrième ordination cette année, mais les trois premières étaient des diaconats permanents. L’année dernière on en a eu également quelques-uns. C’est une grande chance pour nous car on est un petit diocèse. Cette année, on aura en tout six séminaristes à Orléans (le Séminaire Notre-Dame de l’Espérance, NDLR), dont deux nouveaux qui vont partir en septembre. Je m’estime heureux et bien loti », confie Mgr Cottanceau.



Une ambiance joyeuse



L’église était remplie pour l’occasion. Dans les premiers rangs : la famille de Ravaki, entourée de nombreux fidèles, mais aussi la ministre de la Fonction publique Vannina Crolas et l’ancien président du Pays Gaston Flosse. Quelques instants avant la cérémonie, le futur diacre apparaissait concentré, un brin stressé, mesurant l’importance de l’engagement qu’il allait poser.



Plusieurs étapes liturgiques ont marqué cette ordination : l’interrogation de l’ordinand sur ses intentions, sa promesse d’obéissance à l’évêque, la litanie des saints pendant laquelle il s’est prosterné au sol, puis l’imposition des mains, geste central de la transmission ministérielle. Ravaki a ensuite reçu l’étole et la dalmatique – les vêtements liturgiques du diacre – avant de se voir remettre le livre des Évangiles.

La cérémonie, portée par une chorale diocésaine tout de blanc vêtue, s’est déroulée dans une ambiance priante et joyeuse, avec des chants qui ont résonné tout au long de la messe.



Un musicien accompli



Petit-fils du diacre Pierre Marere, et nourri par l’exemple de ses parents, chrétiens engagés, il a très tôt découvert la joie d’une vie donnée à Dieu. Une retraite du service des vocations en 2014 a marqué un tournant dans son cheminement, confirmant en lui le désir de consacrer sa vie à Dieu.



Musicien accompli, il a mis son talent au service de la pastorale au lycée Don Bosco et jusqu’aux orgues d’Orléans, où il poursuit actuellement sa formation. Ce don artistique s’ajoute à une formation en commerce puis en communication visuelle pluri-média. Il a également réussi le DUET (diplôme universitaire d’études en théologie) avant de passer son bac canonique.



« Devenir prêtre et revenir au fenua »



Cette ordination marque une étape essentielle de son parcours. En septembre, il regagnera le grand séminaire d’Orléans pour y vivre la dernière phase de sa formation. Il alternera les temps au séminaire et dans sa paroisse d’insertion à Châteauroux (diocèse de Bourges), avant un retour définitif à Papeete en vue de son ordination sacerdotale.



Au terme de la célébration, entouré de sa famille, des prêtres, diacres et fidèles venus en nombre, Ravaki a exprimé avec émotion sa gratitude. « Je suis très heureux, très joyeux… et un peu fatigué », confiait-il avec humour, encore porté par l’intensité du moment. Il a également souligné l’importance du soutien de ses proches dans ce cheminement spirituel : « C’est un parcours que je fais avec ma famille, qui offre son fils à l’Église. »



Désormais tourné vers la suite de sa formation, Ravaki espère pouvoir franchir une dernière étape : « Peut-être, grâce à Dieu, devenir prêtre l’année prochaine… et revenir au fenua. »



Rédigé par Darianna Myszka le Samedi 12 Juillet 2025 à 14:15 | Lu 632 fois