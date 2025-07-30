Me François Quinquis s'en est allé

Tahiti, le 27 août 2025 – Figure historique du barreau de Papeete, Me François Quinquis s'est éteint mardi à son domicile de Moorea après avoir combattu la maladie durant plusieurs années.





« Le barreau de Papeete ne sera plus jamais comme avant avec la perte d'une telle personnalité. » C'est par ces mots que l'ancien bâtonnier, Me Benoît Bouyssié, a réagi mercredi à l'annonce du décès de Me François Quinquis. L'avocat, figure de la profession en Polynésie, s'est en effet éteint mardi dans sa maison de Moorea à l'âge de 71 ans après un long combat contre la maladie.





Natif de Rennes, François Quinquis s'était installé en Polynésie dans les années 80 où il avait rejoint l'actuel bâtonnier, Yves Piriou. Durant sa longue carrière, il a notamment été l'artisan indéfectible de la défense de l'ancien président du Pays, Gaston Flosse, mais aussi l'avocat de Thierry Barbion, de la famille de Dag Drollet et d'Air Moorea dans l'affaire du crash survenu en août 2007. Il a également été bâtonnier à deux reprises.





Les hommages affluent mercredi depuis l'annonce de son décès. Béatrice Eyrignoux, vice-bâtonnière indique que « l e barreau de Papeete a appris avec une immense tristesse le décès de notre confrère et ancien bâtonnier, François Quinquis, une personnalité emblématique de notre barreau et de la scène politique polynésienne. Nous pensons aujourd’hui à son épouse, ses fils et petits enfants que nous soutenons dans leur peine. Le barreau sera présent, en robe, pour saluer sa mémoire et pour lui rendre hommage. François Quinquis, comme le dit très justement Maître Yves Piriou, notre bâtonnier, actuellement absent du territoire, était un vrai avocat, c’est à son avis le meilleur hommage qu’on puisse lui rendre »





Un homme fin et malicieux





Ancien bâtonnier, Benoît Bouyssié salue pour sa part un avocat très « talentueux » : « J'ai eu la chance de le côtoyer depuis mes débuts, de croiser le fer ou de défendre à ses côtés. Il était fin, malicieux, opiniâtre et courageux. Nous avons œuvré aussi à l’Ordre puisqu'il a fait deux mandats de bâtonnier. Je lui ai succédé en 2019 et il était resté au conseil pour continuer d’aider et transmettre .C’était un avocat H24, très libre et très vif. J'ai plein de souvenirs et d'anecdotes qui remontent à la surface. Un jour que son cabinet subissait une perquisition en présence du juge d’instruction, les journalistes présents au bas de l’immeuble lui avaient demandé de réagir et il avait répondu : « Je suis avocat, le juge aussi a droit à mes conseils ». Beaucoup d’entre nous avaient une forme d’admiration pour lui et cette nouvelle me rend très triste. »





Hommage aussi du côté des magistrats à l'image du doyen des juges d'instruction, Thierry Fragnoli, qui déplore mercredi la « perte d'un fin connaisseur des arcanes judiciaires de la procédure pénale, un homme bienveillant et fin débatteur mais ne cédant rien sur l'essentiel ». « C'était toujours un enrichissement de l'entendre et d'échanger avec lui, à la fois comme professionnel du droit et humainement. »











