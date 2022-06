Me Dominique Bourion élu bâtonnier

Tahiti, le 21 juin 2022 – Lors de l'assemblée générale de l'ordre des avocats du barreau de Papeete, qui a eu lieu le 17 juin dernier, Me Dominique Bourion a été élu bâtonnier. Dès janvier 2023, il succèdera donc à Me François Mestre.



L'élection du nouveau bâtonnier a eu lieu le 17 juin dernier lors de l'assemblée générale de l'ordre des avocats du barreau de Papeete. Me Dominique Bourion, déjà candidat lors de la dernière élection, a été élu avec 52 voix sur cent. Me Marie Eftimie, qui s'était également présentée, a quant à elle recueilli 28 voix. Me Dominique Bourion, qui succèdera donc à l'actuel bâtonnier, Me François Mestre, prendra ses fonctions en janvier 2023.



Rédigé par Garance Colbert le Mardi 21 Juin 2022 à 11:46