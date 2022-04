Mayron Laille en lice au Championnats de France d'échecs

Tahiti, le 31 mars 2022 – Mayron Laille est qualifié pour le championnat de France "Jeunes" d’échecs. "Techniquement, il est prêt", assure son entraîneur, Jean-Pierre Cayrou.



Il vient tout juste de fêter ses huit ans et se prépare à participer au championnat de France "Jeunes", à Agen dans le Lot-et-Garonne, sous l’égide de la Fédération française des échecs. Mayron Laille, jeune champion du club Papeete Olympique échecs, jouera les neuf parties de son tournoi entre le 20 et le 24 avril prochain. Son entraîneur, l’éducateur fédéral Jean-Pierre Cayrou, responsable du club d’échecs de Taunoa, ne tarit pas d’éloges à son sujet : "C’est un esprit brillant, un garçon qui bataille dur pour obtenir des résultats. Il s’entraîne beaucoup avec son papa. Et ce que j’apprécie beaucoup avec Mayron, c’est le respect qu’il a pour ses adversaires." Il forme le jeune bretteur du noble jeu depuis quatre ans.



"Nouvelle dimension"



Mayron Laille embarque ce samedi soir pour la France où il sera suivi et entraîné sur place par le maître international d’échecs Patrice Etchegaray, avant de se lancer dans son premier grand tournoi. Un championnat dans lequel 1 500 joueurs sont en lice. "Il entre dans une nouvelle dimension. Mais je pense que s’il garde confiance en lui et qu’il n’est pas trop perturbé, il a le potentiel pour faire un résultat intéressant", pronostique Jean-Pierre Cayrou.



Un grand bain dans lequel Mayron Laille prépare son plongeon depuis quelques semaines déjà. "On a beaucoup travaillé la technique, la tactique. On a analysé de nombreuses parties. Techniquement, il est prêt. Mais dans ce type de championnats, il y a aussi un aspect psychologique important", relativise Jean-Pierre Cayrou, positif : "J’ai confiance."

Mayron Laille n'est pas le premier champion formé par le club Papeete Olympique échecs à mesurer ses compétences au championnat de France. En 2018, Ewen Costa avait fini vice-champion des 8 ans et moins. Il avait aussi terminé 35e aux championnats du monde. Quelques années plus tôt, Vassili Chesterkine avait décroché deux titres de champion de France et un titre de vice-champion en 2008, 2010 et 2012. Mais la fierté du club est d'avoir accompagné Adrien Demuth dans son perfectionnement du jeu d'échecs. Il est aujourd'hui entraineur de l'équipe de France d'échecs et grand maitre international de premier plan.