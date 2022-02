Mayotte: un mineur écroué après un meurtre au coupe-coupe

Mamoudzou, France | AFP | vendredi 04/02/2022 - Un adolescent de 16 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi à Mayotte, soupçonné d'avoir porté les coups mortels à un homme de 44 ans tué au "chombo" (coupe-coupe) lundi à Mamoudzou, a-t-on appris de source judiciaire.



Il s’agit du deuxième meurtre à Mayotte en une semaine, après celui survenu le 27 janvier à Kawéni, au nord de la commune de Mamoudzou, chef lieu de cette île de l'océan Indien.



Dans celui commis lundi dans le quartier de Cavani, devant les locaux du journal Mayotte hebdo, au total quatre mineurs ont été mis en examen par le parquet de Mamoudzou, pour meurtre et complicité de meurtre.



Le principal suspect, âgé de 16 ans, a été écroué au centre pénitentiaire de Majicavo et trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire.



Dans un communiqué, la direction territoriale de la police nationale a révélé que la victime, qui avait interdit aux jeunes l’accès de sa cabane à outils, avait eu une altercation avec eux dans l'après-midi de lundi, quelques heures avant le meurtre.



"La sœur du défunt précisait que son frère avait déjà été importuné par des jeunes, il y a deux ou trois mois, pensant qu’il était fortuné", a écrit la police dans ce communiqué.



Ce meurtre a ému tout Mayotte et notamment le village de Mtsapéré d’où la victime était originaire. Mardi, ses habitants avaient barré la principale route et manifesté leur exaspération face aux violences et aux crimes.



Le parquet de Mamoudzou a enregistré en 2021 une augmentation de 25 % des saisines pour des faits criminels à Mayotte, a indiqué jeudi le procureur de la République Yann Le Bris devant la presse.