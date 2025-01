Mayotte: rentrée scolaire des élèves "à partir du 27 janvier", selon Borne

Paris, France | AFP | mercredi 15/01/2025 - La rentrée scolaire des élèves à Mayotte se fera "à partir du 27 janvier", a indiqué la ministre de l'Education nationale Elisabeth Borne, dans une interview au Parisien publiée mercredi soir.



Dans le 101e département français, ravagé le 14 décembre par le cyclone Chido, puis frappé par la tempête Dikeledi, "la rentrée des élèves se fera à partir du 27 janvier", indique Mme Borne dans cette interview.



"Aujourd’hui, nous savons qu’une quarantaine d’écoles nécessitent des travaux de réparation plus importants et donc, ne seront pas à même d’accueillir des élèves. La rentrée des professeurs, à partir du 20 janvier, doit permettre de trouver les bonnes organisations", poursuit la ministre, qui prévoit de se rendre sur place "la semaine du 27 pour échanger avec la communauté éducative, les parents et les élèves".



L'archipel compte quelque 117.000 élèves et l'Académie de Mayotte emploie un peu plus de 10.000 personnes dont plus de 8.000 enseignants.



La ministre dit par ailleurs avoir "conscience que l’immigration illégale à Mayotte est un énorme problème", mais juge que "la remise en cause du droit du sol n’est pas un chemin".



"Ce qui a été envisagé par le Premier ministre et Manuel Valls, c’est la révision des conditions d’exercice du droit du sol et je n’ai pas de problème avec cela", dit-elle.