Matete hotu : valorisation et recyclage portent leurs fruits à Rangiroa

Rangiroa le 27 juin 2022 – La deuxième édition du matete hotu no Rairoa s'est déroulée ce week-end sur la plage de Papaputa à Rangiroa. Sur une vingtaine de stands, les visiteurs ont pu découvrir entre autres des produits locaux issus de l'agriculture, des ressources marines et de l'artisanat. L'association Ti’ai fenua quant à elle présentait ses solutions de recyclage.



Après une première édition inaugurée avec succès au mois de mars sur le thème de la valorisation des produits locaux et les savoir-faire de l’île, l’association Ti’ai fenua, en partenariat avec la commune de Rangiroa, a organisé tout ce week-end un deuxième matete hotu no Rairoa les 25 et 26 juin. L'événement était cette fois organisé autour du thème de l’innovation et de la culture. Il a permis à la vingtaine d'exposants de valoriser l’artisanat, l’agriculture, les ressources marines et la restauration à travers notamment l’agrotransformation locale et la pêche. C'est le cas, par exemple de Ludwig, de la société Apiculteurs de Rangiroa : “Je propose pour ma part du miel, du monoï au miel et tamanu de Rangiroa. Cela permet d’avoir un produit qui est plutôt un après-solaire, avec un parfum un peu plus atténué au niveau du tamanu, et qui plaît.” Durant tout le week-end, petits et grands ont pu également s'initier à la confection de pareo et participer à des ateliers en tout genre tel que la fabrication d'engrais à base de poisson, de farine de 'uru, de produits locaux divers et en apprendre plus sur le recyclage. Quant à l’association Ti’ai fenua, elle a pu présenter sa façon de recycler, notamment les téléphones portables et les savates avec la green box, créé en partenariat avec Vini et Onati. Cette boîte sert à récupérer tous les téléphones portables abîmés, cassés et leurs chargeurs pour être ensuite retraités à Tahiti. Enfin, le chanteur Teiho Tetoofa a clôturé le week-end par une dernière animation.





Rédigé par Matuah le Lundi 27 Juin 2022 à 15:50 | Lu 184 fois