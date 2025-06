Mateo Poullet-Osier, la boxe dans la peau

Tahiti, le 26 juin 2025 - Après tout juste deux ans de pratique, le jeune Mateo Poullet-Osier est devenu un fer de lance de la sélection tahitienne de boxe. Sélectionné pour les Oceania 2025, qui se dérouleront à Tahiti du 15 au 21 septembre, le jeune prodige commence à confirmer tout son talent. Grâce à un parcours atypique fait de voyages et de rencontres, Mateo s’est forgé un caractère à toute épreuve. Même si la route vers le professionnalisme est encore longue et difficile, le jeune Tahitien sait ce qu’il veut. Sa persévérance et son expérience dans les sports de combat lui ont ouvert les portes d’une ascension fulgurante. Portrait d’un passionné.



À 18 ans, il est difficile de savoir ce que l’on veut vraiment faire. Quel sera notre avenir, comment atteindre nos objectifs, faut-il quitter le cocon familial ? Autant de questions qui restent souvent en suspens. Mais Mateo Poullet-Osier les a balayées d’un revers de la main. “Quand j’ai eu mon bac en juin 2023, j’ai fait comme beaucoup : je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie. J’étais passionné par les sports de combat. Je m’étais mis à la boxe au club de Hititoa après avoir fait du karaté et de la boxe thaï. Et j’ai eu une opportunité grâce à Tauhiti Nena (président de la Polynesian Boxing Association (PBA) et de la Confédération océanienne de boxe (OCBC), NDLR) de partir vivre une expérience en Nouvelle-Zélande.”



La décision n’est pas facile à prendre, car à cet âge, partir loin de ses racines et de sa culture n’est pas chose simple. Mais Mateo est déterminé à progresser dans sa nouvelle discipline. “J’avais commencé la boxe cette année-là. J’ai pu faire quelques combats en Polynésie avant de partir, mais je sentais qu’il fallait que je voie autre chose, une autre manière de boxer.”



L’expérience néo-zélandaise



Et c’est ce qu’il va trouver en poussant les portes du City Kickboxing d’Auckland en février 2024. Seul, avec un visa de travail d’un an, il est très vite adopté par les membres de la salle. Doug Viney, ancien boxeur professionnel et responsable du club, décèle très vite des qualités chez le jeune Tahitien. Il le prend sous son aile, ce qui permet à Mateo de s’adapter rapidement. Car entre deux entraînements quotidiens et un double emploi pour subvenir à ses besoins, les journées sont longues et éprouvantes. Un vrai changement de vie : “J’ai trouvé ce que je cherchais en venant ici : une structure professionnelle avec beaucoup d’exigence. Ça m’a beaucoup appris.”



La présence d’un autre Polynésien l’aide aussi à vivre cette expérience de la meilleure des manières : Raihau Lehartel. L’ancien champion polynésien fait aujourd’hui les beaux jours du City Kickboxing en apportant toute son expérience et sa vision du sport aux boxeurs venus des quatre coins du monde pour s’entraîner. C’est une aubaine pour Mateo, qui progresse très vite, au point de participer quelques mois à peine après son arrivée aux Golden Gloves, une compétition qui réunit les meilleurs boxeurs de l’île du Nord : “C’était au mois de juin 2024 et je n’avais pas encore pu combattre en Nouvelle-Zélande. Même si j’avais réussi à faire pas mal de combats à Tahiti, je manquais d’expérience face à mes adversaires. Mais ça a été un moment incroyable qui m’a permis de progresser. Et je sais qu’il faut que je passe par là pour avancer.”



Dans la foulée, il remporte la médaille d’argent au championnat national de Nouvelle Zélande. Une belle performance pour quelqu’un qui n’est sur le territoire que depuis quelques mois.



Avide de combats, Mateo rentre à Tahiti fin novembre 2024, après huit mois intenses. Il en profite pour faire un match d’exhibition contre un boxeur n’évoluant pas dans sa catégorie. Inscrit en -57 kg, Mateo tâtonne encore avec son poids : “Je ne savais pas encore dans quelle catégorie je me sentirais le mieux. Je n’avais qu’un an et demi de boxe derrière moi, et je me testais pendant cette période.”



C’est dans cet état d’esprit que Mateo part disputer ses tout premiers championnats de France 2025. Licencié pour l’occasion au Victoria Boxing Club d’Orléans et inscrit en catégorie -60 kg, il franchit toutes les étapes jusqu’en quart de finale : “En ce début d’année, les championnats de France m’ont vraiment permis de voir que cette catégorie n’était pas forcément la mieux adaptée à ce que je cherchais. Mon but pour l’instant, c’est d’enchaîner les combats, et en -60 kg, c’est plus difficile. J’étais aussi venu pour découvrir une autre boxe. Ça m’a beaucoup apporté.”



Dès son expérience française terminée, Mateo retourne en Nouvelle-Zélande et une nouvelle aventure l’attend : un tournoi international U22, au Sri Lanka, le tout premier de sa jeune carrière. Malgré la première expérience mitigée, Mateo veut tout de même retenter le challenge des -60 kg : “Je me suis dit que sur un tournoi avec beaucoup de combats, il fallait garder de l’énergie et de la puissance. Mais je me suis retrouvé face à des combattants qui, eux, avaient perdu du poids pour être dans cette catégorie. Je suis en plus tombé sur un Sri-Lankais, ce qui ne m’a pas aidé.”



Malgré tout, le jeune ‘aito tient les trois rounds et parvient même à mettre son adversaire au sol. Déçu de ne pas avoir pu aller plus loin, Mateo tire cependant un enseignement de chaque expérience : “Je comprends maintenant que les -57 kg me correspondent mieux. Voire même les -54 kg. C’est plus adapté à ma boxe et à ce que je veux en faire.”



Objectif Oceania



C’est bien dans cette catégorie qu’il représentera la Polynésie lors des prochains Oceania en septembre. Mais avant cela, direction l’Australie pour de nouvelles rencontres : “Je pars faire un camp d’entraînement de deux mois. C’est une opportunité qui m’a été donnée grâce à des rencontres que j’ai pu faire lors de mes déplacements. J’y vais pour bien préparer les Oceania, car c’est un objectif important pour moi. Je vais pouvoir continuer d’apprendre, mais aussi rencontrer de nouvelles personnes et découvrir d’autres styles de boxe. L’apprentissage passe par là.”



Une soif d’apprendre qui, pour ce jeune homme de 20 ans, lui a permis d’atteindre un niveau inespéré après seulement deux ans de boxe. Avant de s’envoler vers la grande île, Mateo combattra chez lui lors de la soirée de boxe organisée au stade de la Fautaua, vendredi soir. Organisé par Tauhiti Nena, le Challenge Hititoa rassemblera les futurs représentants tahitiens pour les Oceania, mais aussi des challengers du Fenua. L’occasion pour Mateo de montrer que tous ses efforts ont porté leurs fruits et qu’il a l’étoffe d’un futur grand.