

Match nul pour le champion en titre en ouverture du championnat de Moorea

Moorea, le 30 septembre 2025 - Lors du choc de la première journée du championnat de Moorea, le champion Tiare Tahiti et Tohie’a ont fait match nul (1-1). Herehaunui Ferrand a ouvert le score sur coup franc à la demi-heure de jeu, avant que Tohivea Haring n’égalise juste avant la mi-temps. Les autres rencontres se sont soldées par une large victoire de Tiare Hinano sur Tahatiri (6-0), un match nul entre Tiare Anani et Tapuhute (1-1), et enfin une victoire de Mira sur Temanava (5-2).



La saison 2025-2026 du championnat de football de Moorea a repris ce week-end avec la première journée de la phase 1. L’affiche de cette première journée opposait le champion sortant Tiare Tahiti à Tohie’a, deuxième du précédent exercice, dimanche au stade de Maharepa. Renforcée à l’intersaison par quelques joueurs expérimentés de Tahiti et de Moorea, dont le gardien Jonathan Torohia, la formation d’Afareaitu a pris progressivement le jeu à son compte en multipliant les offensives. Mais Vaitua Teraitua, qui reprenait un centre de Ruben Wajoka, a manqué de peu sa reprise du plat du pied (3e). Ce même Vaitua, à la réception d’une longue transversale, a ensuite vu sa frappe arrêtée par Tuanui Manea, le gardien des verts, à la 19e minute. Légèrement dominé dans la possession de balle, Tiare Tahiti a dû compter sur l’inusable Tohivea Haring, qui a fait remuer la défense de Tohie’a sur son flanc droit. Bien lancé par Manarii Porlier, Tohivea Haring s’est même présenté seul face à Jonathan Torohia avant de voir son lob frôler la lucarne droite adverse (20e).



C’est au moment où les joueurs de Maharepa retrouvaient des couleurs dans le jeu qu’ils ont concédé l’ouverture du score, à la 30e minute, lorsque Herehaunui Ferrand a trompé Tuanui Manea sur un coup franc excentré côté droit (1-0). Malgré ce but encaissé, les verts ont tout de suite repris leurs offensives, notamment avec Manarii Porlier, qui a dribblé toute la défense adverse avant de lancer parfaitement pour Tohivea Haring. Mais ce dernier a manqué sa frappe (28e).



Ce n’était toutefois que partie remise, puisque Tohivea Haring, en opportuniste, a égalisé pour Tiare Tahiti à la 37e minute en récupérant un ballon lors d’une situation confuse devant le but adverse, avant de tromper Jonathan Torohia d’un plat du pied gauche (1-1). Malgré une dernière frappe de Vaitua Teraitua, passée juste au-dessus de la barre transversale de Tiare Tahiti (39e), puis celle de Manueva Tumg, bien captée par Jonathan Torohia, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur ce score de parité.



Herehaunui Ferrand prend les devants



Dès le début de la seconde période, Tohie’a a de nouveau mis beaucoup de pression sur le but adverse, tandis que l’équipe de Tiare Tahiti parvenait à mieux rivaliser dans le jeu, sans toutefois se montrer aussi dangereuse dans ses offensives que son adversaire. Peu en vue jusque-là, Herehaunui Ferrand a, dans ce second acte, pris les devants en menant plusieurs offensives de Tohie’a. Il a notamment dribblé à lui seul la défense des verts, peu après l’heure de jeu, avant d’offrir un caviar à Rainui Tze-Yu, qui était un poil trop court pour reprendre le ballon face au but adverse grand ouvert (66e). Bryan Meindu a ensuite bénéficié à son tour d’un superbe service de Herehaunui Ferrand, mais sa frappe était trop écrasée pour tromper le gardien des verts (73e).



C’est surtout à la 83e minute que la formation d’Afareaitu a manqué le but de la victoire, lorsque Yannick Vero a envoyé de la tête un coup franc de Herehaunui Ferrand sur la barre transversale de Tiare Tahiti. Dans la foulée, Bryan Meindu a récupéré le ballon avant de voir son tir, qui se dirigeait tout droit vers le but adverse, repoussé par Poutetainui Teriinohorai, le milieu de terrain des verts. Jason Jones, à la conclusion d’un mouvement collectif des verts, a eu à son tour la victoire à ses pieds pour Tiare Tahiti en fin de match, mais sa frappe puissante a été fermement repoussée par Jonathan Torohia. Les deux formations ont finalement dû se contenter de ce score d’un but partout.



Dans les autres rencontres, Tiare Hinano a battu Tahatiri sur le score de 6 buts à 0 samedi à Maatea tandis que Tiare Anani et Tapuhute n’ont pas pu se départager sur le terrain de Maharepa (1-1). Mira a pour sa part battu Temanava sur le score de 5 buts à 2 dimanche sur le stade de Maatea.



Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 30 Septembre 2025 à 19:23




