Matarii i ni'a à Moorea, entre ciel et terre

Moorea, le 22 novembre 2021- Pour marquer le début de la période d’abondance, l’association Tau Pi’i Taumata Fee Fa’a Tupu Hau a procédé à la plantation de nouvelles variétés d’arbres et de plantes dans la vallée de Opunohu.



Dans le cadre du Matarii i ni’a, l’association Tau Pi’i Taumata Fee Fa’a Tupu Hau, en collaboration avec Moorea Biodiversité, le Fare Natura et les Bourdons de Moorea, a procédé à la plantation de nouvelles espèces d’arbres et de plantes, samedi, dans la vallée de Opunohu. Deux nouvelles variétés de ‘uru ont été plantées et viennent ainsi s’ajouter à la cinquantaine d’espèces déjà présentes. En plus du ‘uru, de nouvelles variétés de bananiers, une dizaine de jeunes cocotiers ainsi que de nouvelles plantes, comme le pandanus, ont été mis en terre sur les hauteurs de la vallée.

Lundi 22 Novembre 2021