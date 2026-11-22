

Matari’i i ni’a : le Fenua célèbre ses racines et la saison de l’abondance

Tahiti, le 22 novembre 2026 - Entre recueillement, transmission des savoirs ancestraux et grande parade populaire, Papeete a célébré vendredi la deuxième édition officielle de Matari’i i ni’a. Une journée placée sous le signe de la culture, qui rappelle combien l’observation de la nature, le respect des anciens et le lien entre les générations restent au cœur de l’identité du Fenua.



Il est encore tôt dans les jardins du parc Paofai, mais l'atmosphère n'a déjà plus tout à fait celle d'un vendredi ordinaire. Au milieu de l'agitation habituelle de Papeete, les voix s'élèvent, les chants résonnent et les participants se rassemblent pour un moment qui invite à ralentir. Pieds nus, les regards tournés vers la terre et le ciel, plusieurs représentants du Pays, acteurs culturels et personnalités se retrouvent autour d'une cérémonie traditionnelle. Vendredi matin, Matari’i i ni’a ne commence pas par des festivités, mais par un temps de recueillement.



Pour cette deuxième édition officielle, le gouvernement a souhaité donner une dimension plus solennelle à la célébration. Autour du président Moetai Brotherson, plusieurs ministres et représentants des institutions ont pris part à cette cérémonie culturelle, qui marque symboliquement l'entrée dans la saison de l'abondance. Un moment particulier pour la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Culture, Samantha Bonet-Tirao, qui vivait son premier Matari’i i ni’a en tant que membre du gouvernement.



“Fière, mais surtout très émue”, confie-t-elle. Pour la ministre, cette journée est avant tout l'occasion de prendre du recul, de se souvenir du chemin parcouru et de réfléchir à celui qu'il reste à accomplir. “C'est un moment où on pense à tous ceux qui nous ont légué nos savoirs. Je suis reconnaissante envers tous ceux qui nous ont transmis un héritage qui nous permet aujourd'hui de mieux comprendre demain.”



La cérémonie prend d'autant plus de sens qu'elle se déroule au cœur de la capitale. Là où les voitures circulent, où les passants se pressent et où les journées s'enchaînent à toute vitesse, le rituel impose une parenthèse. “C'est un temps d'apaisement au sein d'une belle commune où on a de l'agitation tous les jours, où les gens vont et viennent sans s'arrêter”, souligne Samantha Bonet-Tirao. Pour elle, s'arrêter aujourd'hui devant le parc Paofai, c'est aussi s'offrir un moment de prise de recul nécessaire.

Une fête qui se vit bien au-delà du 20 novembre Car Matari’i i ni’a n'est pas simplement une fête inscrite au calendrier. Dans la tradition polynésienne, le lever des Pléiades annonce le début de la saison de l'abondance.



Longtemps transmis à travers les observations du ciel et les connaissances des anciens, ce calendrier rappelle combien les Polynésiens ont construit leur quotidien en fonction des cycles naturels. Une relation au vivant que le Pays entend aujourd'hui remettre au centre de la vie collective. Depuis 2025, le 20 novembre est devenu un jour férié officiel en Polynésie française. Une reconnaissance qui donne à cette célébration une place nouvelle dans l'espace public.



“C'est un temps qui nous permet de nous remémorer d'où nous venons et qui nous sommes vraiment”, insiste la ministre. Mais pour elle, l'enjeu ne consiste pas uniquement à célébrer une date. Il s'agit aussi d'affirmer une identité et de faire vivre les pratiques culturelles au quotidien.



Dans sa propre famille, la ministre imagine Matari’i i ni’a de manière beaucoup plus simple : cuisiner ensemble, tresser des couronnes, réapprendre à préparer le taro et prendre le temps d'apprécier les fruits du Fenua. Autant de gestes ordinaires qui, mis bout à bout, constituent une véritable transmission. “Matari’i i ni’a ne doit pas juste s'arrêter à un événement et à une journée. Ce sont de vraies pratiques culturelles qui nous invitent à nous questionner sur ce que nous mangeons, sur notre manière de consommer et sur la façon dont nous pouvons préserver notre nature.”



Des étoiles pour guider les hommes Cette relation entre les hommes, la terre et le ciel est également au cœur des réflexions du professeur Rangi Matamua, invité lors d’une conférence de presse en fin de matinée à la présidence. Professeur de mātauranga māori à l'université Massey en Nouvelle-Zélande, il est aussi conseiller principal sur Matariki auprès du gouvernement néo-zélandais. Son pays célèbre depuis 2022 cette fête traditionnelle comme un jour férié national.



Si les deux célébrations partagent des racines culturelles et astronomiques communes, elles ne se déroulent pas à la même période. En Nouvelle-Zélande, Matariki est célébré autour du solstice d'hiver austral, généralement en juin ou juillet, tandis que Matari’i i ni’a marque au Fenua le début de la saison de l'abondance, en novembre.



Pour le professeur, l'officialisation de cette fête constitue une étape importante pour faire vivre la culture. À Aotearoa, explique-t-il, le mouvement est d'abord venu des communautés, qui ont commencé à faire revivre les traditions et à les transmettre. La reconnaissance par le gouvernement est arrivée ensuite. “Je pense que cela contribue vraiment à ce que la fête devienne une composante vivante de notre culture et un marqueur identitaire.”



Il insiste également sur la dimension inclusive de Matariki. En Nouvelle-Zélande, environ 70 % de la population célèbre désormais cette fête chaque année à la maison, bien au-delà de la seule communauté māori. Trois grands principes structurent ces célébrations : honorer la mémoire des disparus, célébrer la vie et tout ce qui rassemble, puis se tourner vers l'avenir.



Un équilibre que Rangi Matamua aimerait retrouver dans toutes les célébrations polynésiennes. “J'aimerais que cela devienne un pilier de l'identité nationale. Car nulle part ailleurs au monde on ne célèbre cela de cette façon. Et j'aimerais que cela soit aussi important pour les gens d'ici que Noël.”



Interrogé sur le risque de voir une fête traditionnelle devenir une attraction touristique ou commerciale, le professeur ne nie pas les interrogations. Mais il rappelle que l'existence d'une célébration officielle n'empêche aucunement les familles et les communautés de conserver leurs propres pratiques. “Ce n'est pas parce que cette fête a lieu que c'est la seule façon de la célébrer. Si dans vos communautés, vos quartiers ou vos régions, vous avez vos propres traditions et vos propres coutumes, rien ne vous empêche de continuer à les pratiquer.”



De la solennité du matin à l'effervescence de la parade Quelques heures plus tard, l'ambiance change de décor. Dans l'après-midi, le front de mer de Papeete devient le point de rassemblement des familles et des curieux venus profiter des animations. Les ateliers d'artisanat et les stands de sensibilisation environnementale installés place Vai'ete donnent un premier aperçu de la richesse des savoir-faire locaux. Puis, à 16 h 30, les festivités prennent une autre dimension avec le départ de la grande parade culturelle.



Dix chars fleuris et près de 2 500 participants sont présents pour ce grand rendez-vous populaire. Sur le boulevard Pomare, le cortège déploie une succession de couleurs, de végétation et de costumes. Les chars, généreusement garnis de feuillages et d'éléments végétaux, donnent à voir des univers inspirés des archipels et des traditions polynésiennes. Les décors rivalisent de couleurs et de créativité, tandis que les groupes de danseurs et les troupes de ‘ori tahiti font vivre le défilé au rythme de leurs prestations.



Dans le public, les regards suivent le passage des chars. Les téléphones se lèvent pour immortaliser les tableaux, les enfants s'approchent au plus près du cortège et les familles profitent du spectacle. Les tenues fleuries et les couronnes de fleurs prolongent jusque dans les rangs des spectateurs l'esprit de la célébration. Ici, la culture ne se contemple pas seulement : elle se partage, se porte et se transmet.



Vetea, venu avec ses deux enfants, ne cache pas le temps qu'il accorde à cette journée. “C'est vraiment très important dans notre culture, ça nous rappelle qui nous sommes.” Pour lui, la présence de ses fils n’est pas discutable : “C'est une évidence que mes fils doivent assister à ça.” Un peu plus loin, Raihei, six ans, observe les participants avec admiration. Ce qu'elle retient avant tout ? “Des tenues vraiment jolies.”



Au fil du défilé, les expressions culturelles se succèdent et donnent à voir une Polynésie plurielle, où chaque archipel, chaque association et chaque groupe apporte sa touche à la célébration. Les danses et les costumes font écho aux valeurs évoquées quelques heures plus tôt à Paofai : le respect des anciens, l'attachement à la terre et la nécessité de transmettre.



Rédigé par Alexandra Perrini le Dimanche 22 Novembre 2026 à 15:47 | Lu 257 fois



