Martinique: quarantaine pour un navire Costa, après soupçons de coronavirus

Paris, France | AFP | mercredi 11/03/2020 - La Martinique a décidé de placer en quarantaine un navire de croisière de la compagnie Costa Croisières qui doit faire escale jeudi à Fort-de-France, en raison de soupçons de la présence à bord de porteurs du coronavirus, a annoncé la préfecture mercredi dans un communiqué.



"Dans le cadre de son escale prévue en Martinique jeudi, le bateau de croisière Costa Magica (filiale du croisiériste américain Carnival, ndlr), a signalé la présence de plusieurs malades à son bord susceptibles d'être porteurs du coronavirus COVID-19", a indiqué la préfecture.

"Cette situation nous conduit à refuser l'escale de ce navire tant que le doute ne sera pas levé", précise la préfecture, qui va le placer "temporairement en quarantaine à 3 milles marins (6 km) des côtes, à l'entrée de la baie de Fort-de-France".

"Des prélèvements sur les malades suspects seront réalisés puis transmis au laboratoire du centre hospitalier universitaire pour analyse. Dans l'attente des résultats, tous les passagers, y compris les Martiniquais, seront consignés à bord", ajoute la préfecture.

Le navire Costa Magica, qui compte près de 2.500 passagers, a été refoulé de plusieurs ports de la Caraïbe où il devait faire escale depuis son départ de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le 6 mars. Le navire a seulement pu faire escale à La Barbade et à Sint-Marteen, la partie hollandaise de Saint-Martin.

La Martinique compte à l'heure actuelle seulement deux cas de malades du coronavirus. Comme l'ensemble des Outre-mer et contrairement à l'Hexagone, la Martinique est toujours en stade 1 de l'épidémie.

En Outre-mer, La Réunion, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth et la Guyane sont touchées par le coronavirus.

Depuis le début de l'épidémie, plusieurs navires de croisière ont été bloqués dans le monde pour des cas suspects ou avérés de contamination au nouveau coronavirus. D'autres ont été refoulés par peur d'une contagion.