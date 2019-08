Martine Dorra signe deux nouveaux ouvrages

PAPEETE, le 10 août 2019 - Elle revient avec Les 7 vies de Yin Sha et Le Maître des vagues qu’elle dédicacera fin août chez Odyssey. Deux ouvrages de genre différent qui s’adressent aux petits et aux grands.



L’auteure Martine Dorra a déjà écrit de très nombreux livres parus chez des éditeurs locaux mais aussi chez Bayard notamment. Une cinquantaine estime-t-elle. Son dernier ouvrage s’intitulait Eli au milieu du monde. Il est sorti début 2019.



Elle présente aujourd’hui Les 7 vies de Yin Sha, plutôt pour les adultes et Le Maître des vagues qui, lui s’adresse aux adolescents. Mais cela reste indicatif, car les choix de lecture, " restent très personnels ". Les deux livres sont auto-édités.



" Yin Sha est un personnage que j’adore ", explique l’auteure qui glisse au passage aimer tous ses personnages dits ses " petits chéris ". Martine Dorra et Yin Sha vivent ensemble depuis plusieurs années. " J’ai mis longtemps à terminer ce livre ", admet-elle.



" Yin Sha est surdoué, brillant, exceptionnel. Il a une vie hors norme. C’est aussi, et on s’en aperçoit rapidement, un emmerdeur. Il fait plein de choses pour aider les gens, mais il les dérange aussi. "



Ce personnage reçoit une éducation de haut niveau jusqu’à ses sept ans. Il est de la cour impériale chinoise. Il sait parler plusieurs langues et est à l’aise dans le monde. Mais une rupture se fait.



Yin Sha est d’abord récupéré par un couple de naufrageurs, ces femmes et ces hommes qui provoquent volontairement le naufrage de navires. " En général ", précise Martine Dorra, " parce qu’ils n’ont rien d’autres ", pense-t-elle.



Puis, il passe un temps dans un temple où il poursuit son éducation. Il traverse la Chine, va à Hong Kong, embarque sur le Ferdinand Brumm, un trois-mâts prussien, pour se rendre à Tahiti…



" Le Ferdinand Brumm est le nom du premier bateau à avoir fait voyager les Chinois pour Atimaono ", indique Martine Dorra qui ne peut s’empêcher de faire des clins d’œil à l’histoire, la vraie. Ce qui ne l’empêche de distiller des touches fantastiques dans ses pages.



Au total, et en quinze années de vie car l’ouvrage s’arrête alors qu’il va fêter son 16e printemps, Yin Sha a bien 7 vies.



Le Maître des vagues raconte de son côté l’histoire de Noa, un collégien d’une île qui n’est pas nommée mais ressemblant de près à Raiatea. " Ce jeune garçon a hérité d’une terre, près de la mer, sur laquelle un promoteur imagine construire un resort. " L’intrigue est posée. Reste à découvrir comment cette histoire va se terminer.