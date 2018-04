Marriott Hotel régnera sur le Village tahitien

PAPEETE, le 18 avril 2018. Marriott International, le plus grand groupe hôtelier au monde, règnera sur le village tahitien à travers plusieurs enseignes : W Hotel, Four Points by Sheraton, Moxy… Marriott international regroupe pas moins de 30 enseignes phares et plus de 5 700 établissements.





Vendredi dernier, Kaitiaki Tagaloa a remporté l'appel d'offres pour la réalisation de la première partie du Village tahitien. Ce groupement est composé d'investisseurs néo-zélandais et saomans, dont l'ancien président du Parti Māori Tukoroirangi Morgan et l'homme d'affaires Frédérick Grey, qui possède déjà cinq hôtels au fenua.



Le montant total des investissements envisagés s’élève pour six lots à près de 70 milliards Fcfp pour la construction de 1550 clés. Le compte rendu du conseil des ministres a donné des détails sur la réalisation de ces premiers lots.

L’hôtel du lot 1 totalise 350 clés sur trois niveaux, dont 70 bungalows sur l’eau. L’exploitation de cet hôtel « 5 étoiles » très haut de gamme serait assuré par le « W Hotel » (Starwood Hotels & Resorts, racheté en 2016 par Marriott International). Le montant de l’investissement est estimé à 22,5 milliards Fcfp.

Le lot 2 comporte 252 clés sur 5 niveaux. L’exploitation de cet hôtel « 4/5 étoiles » très haut de gamme serait confiée à « Mariott Hotel ». Le montant d’investissement approche les 13,4 milliards Fcfp.

L’hôtel du lot 3 est constitué de 300 clés sur 12 niveaux. Cet établissement « 4 étoiles » serait exploité par la marque « Four Points by Sheraton » avec pour cible une clientèle familliale et les entreprises. Le montant d’investissement envisagé se situe à près de 15,2 milliards Fcfp. L'enseigne Four Points by Sheraton est aussi issue du groupe Mariott.

Le lot 4 totalise 256 clés sur 5 niveaux. L’exploitation de cet hôtel « 3 étoiles » serait assurée par la franchise « Moxy ». La dernière-née des marques du groupe Marriott. Cette marque s'adresse aux nouvelles générations de voyageurs. Le montant d’investissement est estimé à 8 milliards Fcfp.

Le condominium du lot 5a, construit sur 6 niveaux, d’un montant d’investissement d’environ 4,7 milliards Fcfp, est constitué de 200 clés et propose des prestations de services telles qu’un spa, un centre de fitness, des cafés, commerces et restaurants.

Le condominium du lot 5b, réalisé sur quatre niveaux, pour un montant d’investissement de près de 4,5 milliards Fcfp propose également 200 unités ainsi que des services complémentaires tels que des piscines et une crèche.



Dès la conception de ce projet, l’ambition du gouvernement a consisté à créer un espace d’échange entre nos visiteurs, à la recherche d’authenticité, et le peuple polynésien, l’objectif étant de promouvoir et valoriser nos traditions, nos savoir-faire et de manière générale, notre culture polynésienne, tout en identifiant l’île de Tahiti comme une destination à part entière.

C’est pourquoi, il est demandé au ministre de la Culture de mettre en place un groupe de travail réunissant toutes les personnalités et experts nécessaires, pour déterminer le cahier des charges définissant des programmes et des infrastructures culturels qui pourront être développés dans « Le Village Tahitien ».

Ces conclusions, après validation par le comité de pilotage, feront l’objet de discussions avec les investisseurs hôteliers maori qui souhaitent un ancrage culturel fort sur ce site sacré.

Enfin, après la désignation du lauréat pour les 6 lots, le Président de la Polynésie française a proposé aux membres du Jury, qui l’ont accepté à l’unanimité, de suspendre la suite de la procédure d’appel à projet, de manière à confier l’opportunité au prochain gouvernement qui sera issu de l’élection des représentants à l’Assemblée de la Polynésie française des 22 avril et 6 mai prochains, d’autoriser la signature des protocoles d’engagement des six lots et de finaliser les contrats.

Désormais la Polynésie française dispose d’un projet solide, réaliste et financé, porté par des investisseurs sérieux et proches de nos valeurs et de notre culture.

Cet appel à projet a permis d’attribuer les six premiers lots du projet. Le programme global du projet « Le Village Tahitien » est constitué de 16 lots, dont le montant d’investissement global est évalué à 150 milliards Fcfp.