Marquises : les rotations en Twin Otter reprendront mercredi

Les pièces nécessaires sont arrivées dimanche, et l'avion peut enfin reprendre ses rotations

Les passagers prévus au départ de Tahiti vers Ua Huka et Ua Pou pourront rejoindre les Marquises mercredi 15 et jeudi 16 août. Pour les départs de Ua Huka et Ua Pou, priorité sera donnée aux élèves afin de leur permettre de rejoindre au plus vite leur établissement scolaire

Afin de rattraper son retard, la compagnie Air Tahiti a mis les bouchées doubles pour répondre au mieux aux attentes de sa clientèle.La semaine dernière, les rotations entre les deux îles de Ua Pou et Ua Huka, vers Nuku Hiva et Hiva Oa ont été suspendues, pour des problèmes techniques sur le Twin Otter.La direction expliquait que cette décision a été prise suite à un problème technique apparu sur l'appareil.Toujours selon Manate Vivish, le directeur général d'Air Tahiti, seul un technicien de l'extérieur était habilité à intervenir sur le Twin Otter.>>> Le Twin Otter aux Marquises est en panne <<