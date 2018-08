Arrêt du Twin Otter aux Marquises : c'est la panique à Ua Huka et à Ua Pou

MARQUISES, le 8 août 2018 - Le Twin Otter qui dessert Ua Huka, Ua Pou, Nuku Hiva et Hiva Oa est en arrêt, depuis lundi soir, pour des raisons techniques. Les vols devraient être suspendus jusqu'en début de semaine prochaine.



À quelques jours de la rentrée scolaire, la tension est palpable aux Marquises et plus particulièrement à Ua Pou et à Ua Huka.



En effet, depuis l'arrêt du Twin Otter, en début de semaine, la colère gronde chez les passagers, mais aussi au sein des conseils municipaux.



Ce mercredi matin, par exemple, à Ua Pou, le tāvana Joseph Kaiha a réuni son conseil municipal pour échanger avec les parents, inquiets. " Il faut qu'Air Tahiti trouve une solution au plus vite ", souligne-t-il. Rien que sur cette île, ce sont près de 180 élèves qui quitteront Ua Pou pour se rendre à Nuku Hiva, Hiva Oa, Tahiti ou en France, pour leurs études.



Avec l'arrêt du Twin Otter, tout le monde s'interroge sur le devenir de ces étudiants. Et ce n'est pas tout, " il y a aussi les professeurs qui reviennent de leurs vacances, les touristes également. Sans oublier les habitants de l'île ", prévient le tāvana de Ua Pou. " Pourquoi n'affrètent-ils pas un nouvel Twin Otter en attendant ? ", s'interroge le premier magistrat. Selon Joseph Kaiha, ce n'est pas la première fois que ce cas de figure se présente.



La seule solution qui est opérée, actuellement, ce sont les bateaux. " Nous en avons deux ici ", indique Joseph Kaiha. " Mais ils ne peuvent transporter que 12 passagers. Il y a aussi nos cinq poti marara, mais ils ne peuvent pas transporter de passagers, sauf s'il y a une urgence. Et là, ils ne pourront prendre que 6 à 7 personnes ", rajoute-t-il. Et les conditions météorologiques ne sont pas très favorables ces jours-ci. " Actuellement, la mer est forte ", prévient le tāvana de Ua Pou.



Et de poursuivre : " Nous nous posons beaucoup de questions au sujet de ce Twin Otter. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé à Moorea. Qu'en sera-t-il pour nous ? Qu'attendent-ils pour nous mettre un moyen plus fiable ? "



Selon le tāvana, le Twin Otter reste, cependant, le seul appareil adapté à Ua Pou et à Ua Huka.



Du côté de Nuku Hiva, les passagers de Ua Pou se débrouillent pour arriver à bon port. " Certains ont profité de prendre un bateau qui acheminait un malade sur Nuku Hiva pour rejoindre ensuite Papeete par avion. Ceux de Ua Huka, par contre, ils n'ont pas pu bouger parce que c'est un peu plus loin que Ua Pou ", explique Hina, habitante de Nuku Hiva. " Ça fait pitié parce que les gens payent eux-mêmes le bateau et le taxi pour venir jusqu'à l'aéroport. Et je sais qu'ils sont prioritaires ", poursuit-elle.



Joint par téléphone, le directeur général de la compagnie aérienne locale, assure que ses équipes mettent tout en œuvre pour trouver les solutions adéquates. En envoyant sur les Marquises, par exemple, le deuxième Twin Otter, actuellement en visite technique sur Papeete. " Air Archipels est en train de travailler d'arrache-pied sur le Twin Otter qui est actuellement en visite technique, pour qu'on soit en mesure de le remettre en service le plus rapidement possible. Après, il y a un protocole de maintenance qui doit être respecté. On voit ce qu'on peut faire, on met un maximum de personnes dessus parce que c'est devenu notre priorité ", souligne Manate Vivish.



La compagnie négocie actuellement avec la Codim, la Communauté des Îles Marquises. " Il y a le bateau de l'administration qui est basé à Atuona, je crois, pour desservir la population de Fatu Hiva. Nous essayons de voir avec la Codim si ce bateau peut éventuellement, être affecté à des rotations entre le Nord et le Sud. De manière, à faire en sorte que les passagers touchés par cet arrêt du Twin Otter puissent finalement voyager, dans les conditions les meilleures. "



Face à cet arrêt technique, la direction d'Air Tahiti présente ses excuses envers ses passagers touchés par ces désagréments. " Nous essayons de trouver les solutions les plus appropriées dans leurs intérêts ", confie Manate Vivish.



Le directeur général d'Air Tahiti espère que cette situation sera réglée dès le début de la semaine prochaine.