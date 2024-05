Marquises à l'Unesco : le dossier de soutien enfin examiné à l'Assemblée ce vendredi

Tahiti, le 22 mai 2024 - Après son report en avril, le dossier de soutien à la candidature des îles Marquises pour un classement au patrimoine mondial de l'Unesco va enfin être examiné ce vendredi lors de la 4e séance de la session administrative à Tarahoi.



Une journée chargée est en perspective pour les élus de l’assemblée ce vendredi. En effet, ils doivent se réunir à l'occasion de la 4e séance de la session administrative. À l'ordre du jour, notamment, le dossier de soutien à la candidature des îles Marquises pour un classement au patrimoine de l'Unesco.



Pour rappel, lors de la dernière séance, le 25 avril, l'assemblée avait, à la surprise générale, retiré l'examen de ce texte pour le renvoyer à la séance de ce vendredi. Cette décision avait provoqué la colère de la Communauté de communes des îles Marquises (Codim). Les tāvana de Nuku Hiva, Hiva Oa, Ua Pou, Fatu Hiva, Ua Huka et Tahuata avaient exprimé, dans un courrier, leur “profonde consternation […] face à cette décision”. Une “consternation d'autant plus profonde que la proposition de résolution avait obtenu l'unanimité des votes en commission de l'écologie et de la culture” qui s’était réunie une semaine plus tôt, le 18 avril. Ils dénonçaient, à travers cette décision de renvoi, une “manœuvre de déstabilisation”. Quoi qu'il en soit, c'est bien avec un mois de retard que l'assemblée va examiner ce dossier vendredi. Rappelons également que le dossier “Te Henua Enata - Les îles Marquises” sera examiné lors de la 46e session du Comité du patrimoine mondial, qui se déroulera en juillet prochain à New Delhi.



200 millions pour la Nouvelle-Calédonie



Au nombre des textes à l’ordre du jour de cette séance de vendredi, un collectif budgétaire, lors duquel le Tapura compte déposer un amendement afin de proposer aux élus de Tarahoi, de venir en aide à la Nouvelle-Calédonie, à hauteur de 200 millions de francs. Une volonté qui fait suite aux propos tenus ce mardi par l'ancien président Édouard Fritch, lors d'une conférence de presse. “Le groupe ne compte pas rester les bras croisés” avait-t-il déclaré. Cette proposition sera donc soumise au vote des représentants de l’assemblée ce vendredi.



Ensuite, les élus doivent se pencher sur le projet de loi du Pays relatif à l'installation des infrastructures de recharge des véhicules électriques, ainsi que sur le projet de loi du Pays relatif à l'importation de médicaments et à l'exercice des professionnels de santé en Polynésie dans le cadre d'événements sportifs ou culturels de grande ampleur.