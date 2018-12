Mareva Georges : "Dans quelques mois, je conseillerai Vaimalama pour Miss Univers"

Je pense qu'elle doit garder sa spontanéité. Elle doit véhiculer la Polynésie. Il faut savoir que les Français ont vécu pas mal de stress avec les "Gilets jaunes". Quand j'ai quitté Vaimalama, toute l’équipe de TF1 m'a dit : "heureusement qu'elle a. C'est une bouffée d'air frais et d’espoir. C'est très rafraîchissant". Il faut qu'elle assume son règne avec beaucoup de sérénité et beaucoup de rires, comme elle le fait.Elle a beaucoup d'humour. Elle assume très très bien son rôle de Miss France.Ensuite dans quelques mois, je la conseillerai pour Miss Univers. Chaque chose en son temps.Oui, mais il faut qu'elle soit bien préparée. Toute est une question de préparation. Il faudra qu'elle débatte sur un sujet de charité qu'elle va choisir et qu'elle présentera au comité Miss Univers.La difficulté qu'elle aura à affronter en 2019 sera d'être à Paris. Peut-être des fois toute seule. Cela ne sera pas évident. Il faudra qu'elle se fasse quelques amis. Je lui a donné quelques contacts de Polynésiens qui sont là-bas pour qu'elle ne se sente pas seule.> Lire aussi Vaimalama Chaves accueillie comme une reine