Mareva Galanter veut "éveiller les consciences"

Il s’agit d’éveiller les consciences. Je sais bien qu’un documentaire diffusé à la télévision ne bouleversera pas les habitudes, mais plus on parle d’environnement, et plus on sensibilise. Je pense surtout aux nouvelles générations. Je suis d’une génération qui constate l’urgence climatique, les enfants eux ont une véritable conscience écologique. Et puis, c’est une belle visibilité pour la Polynésie française.

Le problème est bien sûr mondial. L’idée de faire ce documentaire en Polynésie donne aussi aux téléspectateurs l’occasion de voyager, de rêver, de montrer la beauté des îles en espérant que cette beauté reste. Par ailleurs, j’ai quitté Tahiti il y a 20 ans, mais je reviens chaque année et je vois bien les changements. On s’imagine que Tahiti, que la Polynésie française comme bon nombre d’îles considérées comme paradisiaques sont épargnées et préservées. Ce n’est pas le cas. C’est important de porter ce message à grande échelle. Il faut protéger ces espaces, j’ai vraiment envie que les choses bougent. Donner la parole aux acteurs sur le terrain permet de mieux comprendre ce qu’ils font. Avec le documentaire, ils ont eu le temps de bien expliciter leurs actions. Ils ont tous montré beaucoup d’enthousiasme, ils étaient tous passionnants, ils y croient, ce sont des vrais de vrai

Cette initiative est déclinable car il y a partout dans le monde des acteurs engagés. En fonction de mes autres activités, pourquoi ne pas poursuivre ailleurs ?