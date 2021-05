Mareta Tuihaa, Miss Tahiti 1963 : "On n’avait pas de préparation"

TAHITI, le 4 mai 2021 - Nous poursuivons notre série de portraits avec Mareta Tuihaa. Aujourd’hui âgée de 75 ans, elle est Miss Tahiti 1963. L’élection d’alors n’avait rien à voir avec celle d’aujourd’hui. Elle avait lieu à Huis clos et les candidates devaient fournir elles-mêmes les vêtements portés pour le jour J.



Mareta Tuihaa a été parmi les premières élues. Elle se rappelle de l’aventure avec émotion. Originaire de Mahina, elle lui a permis de nombreuses découvertes et de jolies rencontres, " même si je suis simple et que j’aime une vie simple ", glisse-t-elle. Au début, elle n’était pas " très emballée ". Ce n’est d’ailleurs pas elle qui s’est inscrite, ce sont des membres de sa famille. Elle avait 17 ans et a été encouragée et accompagnée par son entourage.



À l’époque, rien ne se passait comme aujourd’hui. " Nous devions fournir les robes, le maillot. Et pour ça, tout le monde m’a aidée. Surtout pour le maillot, une cousine m’en avait prêté un ." L’élection avait un coût pour les candidates. Par ailleurs, la préparation était limitée. " Teura Bauwens, la première Miss Tahiti était seulement venue m’aider à apprendre à marcher avec des talons ! "



Défilés et annonce à huis clos



L’élection avait lieu à la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM). Elle se faisait à huis clos. " On passait devant le jury en robe de ville, maillot de bain et tenue de soirée. " L’actrice Martine Carol faisait partie, cette année-là, du jury. Et " elle m’avait offert une jolie robe en tapa de chez Tahiti Art ", se rappelle Mareta Tuihaa.



À la suite de sa victoire, la toute jeune miss a été envoyée en Amérique. " Sur place, j’avais une chaperonne, mais je n’étais quand même pas rassurée, c'était mon premier voyage ! " Elle a participé à Miss Internationale et Miss Populaire, remportée précédemment par Tahia Piehi, Miss Tahiti 1961. Elle a rencontré à ces occasions l’ambassadeur de France et Miss France.



De retour à Tahiti, Mareta Tuihaa est " rentrée dans l’éducation nationale" et a fait " une belle carrière de basketteuse ". Pendant dix ans, elle a été championne de Tahiti avec son équipe, a été sélectionnée pour les Jeux du Pacifique à Nouméa en 1966, Port Moresby en 1979 et Tahiti en 1971.



En 1995, après une vie professionnelle bien remplie, Mareta Tuihaa a pris sa retraite, se lançant dans la culture de plantes, remportant de nouveaux prix récompensant ses stands et compositions. Elle poursuit sa vie en toute simplicité.