Marche pour le climat à Tahiti : comment agir ?

PAPEETE, le 10 mars 2019. Suivant l’appel mondial à une marche pour le climat le 16 mars, un collectif citoyen a décidé d’organiser une marche samedi à Papeete afin de mobiliser les Polynésiens et les autorités sur la question du changement climatique. Des stands seront aussi installés pour parler permaculture, alimentation, réduction des déchets…



Plus d’une centaine d’ONG appellent à une "marche du siècle" pour le climat ce samedi 16 mars. Dans un texte, publié mercredi dernier, elles réclament des "changements immédiats" contre les dérèglements climatiques mais aussi la "violence sociale".



Ces 140 organisations venues de différents horizons, de Greenpeace France à la Fondation Nicolas Hulot, en passant par SOS Racisme, Ni putes ni soumises, ATD Quart Monde, Les Amis de la Terre, ou encore 350.org et Alternatiba, appellent à la mobilisation.



Suite à l’appel mondial à manifester pour le climat, un collectif citoyen polynésien a décidé d’organiser à Papeete une marche pour le climat ce samedi afin de mobiliser la population sur la question du changement climatique

« Dans ce contexte alarmant, une forte mobilisation de la population est nécessaire lors de cette journée du 16 mars qui sera constituée de trois temps forts : une marche pour le climat, la remise d’un manifeste pour le climat, l’humain et les êtres vivants aux représentants du Pays et de l’Etat et un forum regroupant les acteurs du changement », explique Jason Man Sang, co-organisateur de la marche pour le climat.



« Un manifeste rassemblant des propositions et interrogations concrètes issu de la consultation de plus de 300 personnes sera remis aux représentants politiques », détaille Laiza Pauteha, co-organisatrice de la marche pour le climat. « Des acteurs déjà engagés (associations, entreprises, etc.) seront présents pour montrer que des solutions existent déjà telles que le zéro déchet, la permaculture, l’alimentation végétale, l’éducation alternative, l’éco-construction, etc... pour réduire notre impact et construire ensemble une société plus durable ».



Un dress code est suggéré : du vert et des végétaux. Pour ceux qui n’ont pas le nécessaire dans leur jardin, un atelier de fabrication de pancartes, bracelets et couronnes végétales est prévu samedi matin, à partir de 9 heures.



La marche partira de Tarahoi à 14 heures en direction du stade Willy Bambridge. A 14h30, la marche pour les enfants débutera dans les jardins de Paofai et les passionnés de va’a, kayak, paddle... pourront aussi participer à cette mobilisation en suivant le parcours depuis le lagon.





Le dernier rapport du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l'Évolution du Climat (GIEC, paru en octobre, met en garde contre des « risques accrus » si rien n’est fait rapidement. Le monde devra engager des transformations "rapides" et "sans précédent", s'il veut limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, ont affirmé les experts climat de l'ONU (Giec), qui ont mis en garde contre des risques accrus au-delà de ce seuil.

Pour le GIEC, pour rester à 1,5°C de hausse des températures, les émissions de CO2 doivent chuter bien avant 2030 (-45% d'ici 2030) et le monde atteindre une "neutralité carbone" en 2050: autrement dit il faudra cesser de rejeter dans l'atmosphère plus de CO2 qu'on ne peut en retirer.

Villes, industries, énergie, bâtiment... tous les secteurs sont appelés à de "profondes réductions d'émissions", à "une transition" "sans précédent".