Marché polynésien de la mode et de la musique à Paris

Tahiti le 15 juin 2025. Durant une semaine, la Délégation de la Polynésie française accueille une dizaine d’exposants de métropole ou du fenua qui proposent leurs créations dans les domaines textiles, artisanat et bijoux de perle et de nacre. Se sont jointes à eux, quatre associations d’entraide. Rentré de Nice où il avait assisté à la conférence des Nations Unies sur l’océan, le président Brotherson à été sollicité pour l’inauguration.





Les locaux de la Délégation (particulièrement vides et sur deux niveaux…), ont permis d’installer les étals des commerçants et même d’offrir un espace réservé à la tatoueuse Hina. On apprécie en particulier la présence de plusieurs stylistes du fenua ou de métropole qui offrent un large échantillon de créations en tissus imprimés très variés : pareu, robes, chemises, shorts et autres accessoires, sont là pour séduire les visiteurs, amateurs de belles couleurs pour l’été. Lors de l’inauguration, les visiteurs ont eu le droit à un petit défilé de mode de mannequins bénévoles qui ont présenté quelques créations vraiment originales.



De leur côté, quatre associations (A tauturu ia na, Te ramepa ora, AAPF et Te aho vai ora) participent en vendant quelques articles du fenua et en informant sur leurs activités à l’égard des malades polynésiens hospitalisés à Paris ou en région parisienne.



Pour sa part, la Déléguée, Sarah Teriitaumihau, et sa minuscule équipe, ne sont pas peu fiers d’avoir pu organiser ce marché ; lequel est à sa huitième édition. Depuis quelques années le marché polynésien à lieu à Noël et en mai ou juin. Sarah est surtout satisfaite de ce que la semaine sera clôturée par une édition renforcée d’artistes polynésiens à l’occasion de la Fête de la Musique.



Rédigé par Philippe Binet le Dimanche 15 Juin 2025 à 12:12 | Lu 469 fois