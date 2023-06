Marama Vahirua intègre le staff du Grenoble Foot 38

Tahiti, le 26 juin 2023 – A la tête de la réserve de l'OGC Nice depuis janvier dernier, Marama Vahirua a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux s'être engagé avec le Grenoble Foot 38, 10e de Ligue 2 cette saison. Le Tahitien occupera notamment un poste d'adjoint aux côtés de l'entraineur principal, Vincent Hognon.



Nouvelle étape pour Marama Vahirua dans sa carrière d'entraineur. L'ancien attaquant, entraineur de la réserve de l'OGC Nice depuis janvier dernier, a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux s'être engagé avec le Grenoble Foot 38. Dans l'Isère, le Tahitien de 43 ans occupera notamment le poste de deuxième adjoint aux côtés du coach principal, Vincent Hognon. Le technicien polynésien aura aussi "à sa charge le secteur offensif mais sera également co-entraîneur de l’équipe Elite Post-Formation, avec Lucas Pouliquen", précise un communiqué du club isérois, 10e de Ligue 2 cette saison.



"A Grenoble il y aussi ce que je cherchais sur le plan humain"



“J’ai entendu beaucoup de bien du GF38 et de ses projets de la part d’Olivier Monterrubio (responsable de la cellule de recrutement)", a expliqué Vahirua sur le site du Grenoble Foot. "Les premiers contacts avec le club et échanges avec le coach m’ont tout de suite intéressés. En plus du projet ambitieux et notamment le futur centre de formation et d’entraînement, il y avait à Grenoble aussi ce que je cherchais sur le plan humain. Je suis très content d’être là."



Après donc trois ans à Nice, où il a occupé des postes d'adjoints dans les staffs U19 et U17 avant d'être nommé entraineur de l'équipe B des Aiglons, le buteur à la pagaie a tenu aussi à saluer le club azuréen : "Je ne remercierai jamais assez l'OGC Nice pour tout ce qu'il m'a apporté ces trois dernières années car il a contribué à faire de moi le coach que je suis aujourd'hui."



"L’OGC Nice a pris la décision de libérer son formateur de son contrat, pour lui permettre de profiter pleinement de la possibilité d’évolution qui s’offrait à lui (...) Marama va désormais grimper d’un échelon pour évoluer dans le milieu pro ", indique par ailleurs un communiqué du Gym.



A Grenoble, Marama Vahirua, qui aura donc à sa charge le secteur offensif, tentera de redresser la plus mauvaise attaque de Ligue 2 du dernier exercice.









Marama Vahirua quitte l’#OGCNice pour intégrer le staff pro' du @GF38_Officiel



Le club le remercie pour son implication totale et ses qualités professionnelles et humaines 🤝



Bonne chance pour ce nouveau challenge !

— OGC Nice (@ogcnice) June 26, 2023



𝗠𝗮𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗩𝗮𝗵𝗶𝗿𝘂𝗮 𝗶𝗻𝘁è𝗴𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗚𝗙𝟯𝟴 !



L’ancien célèbre attaquant tahitien arrive comme deuxième adjoint de l’équipe pro en charge des attaquants mais aussi co-entraîneur de l’équipe réserve.



Bienvenue Marama 🛶



👉🏼 https://t.co/jkrrEVclCr pic.twitter.com/LgjWMlMalL

— Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) June 26, 2023

Nouvelle étape pour Marama Vahirua dans sa carrière d'entraineur. L'ancien attaquant, entraineur de la réserve de l'OGC Nice depuis janvier dernier, a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux s'être engagé avec le Grenoble Foot 38. Dans l'Isère, le Tahitien de 43 ans occupera notamment le poste de deuxième adjoint aux côtés du coach principal, Vincent Hognon. Le technicien polynésien aura aussi "à sa charge le secteur offensif mais sera également co-entraîneur de l’équipe Elite Post-Formation, avec Lucas Pouliquen", précise un communiqué du club isérois, 10e de Ligue 2 cette saison.“J’ai entendu beaucoup de bien du GF38 et de ses projets de la part d’Olivier Monterrubio (responsable de la cellule de recrutement)", a expliqué Vahirua sur le site du Grenoble Foot. "Les premiers contacts avec le club et échanges avec le coach m’ont tout de suite intéressés. En plus du projet ambitieux et notamment le futur centre de formation et d’entraînement, il y avait à Grenoble aussi ce que je cherchais sur le plan humain. Je suis très content d’être là."Après donc trois ans à Nice, où il a occupé des postes d'adjoints dans les staffs U19 et U17 avant d'être nommé entraineur de l'équipe B des Aiglons, le buteur à la pagaie a tenu aussi à saluer le club azuréen : "Je ne remercierai jamais assez l'OGC Nice pour tout ce qu'il m'a apporté ces trois dernières années car il a contribué à faire de moi le coach que je suis aujourd'hui.""L’OGC Nice a pris la décision de libérer son formateur de son contrat, pour lui permettre de profiter pleinement de la possibilité d’évolution qui s’offrait à lui (...) Marama va désormais grimper d’un échelon pour évoluer dans le milieu pro ", indique par ailleurs un communiqué du Gym.A Grenoble, Marama Vahirua, qui aura donc à sa charge le secteur offensif, tentera de redresser la plus mauvaise attaque de Ligue 2 du dernier exercice.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 26 Juin 2023 à 10:24 | Lu 456 fois