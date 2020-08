Marama Vahirua : "Devenir le premier Tahitien entraineur professionnel"

Tahiti, le 28 août 2020 - Marama Vahirua (40 ans) a retrouvé depuis plusieurs semaines la côte d'Azur et le club de l'OGC Nice, où il occupe le poste d'entraineur adjoint de l'équipe U-19. Le buteur à la pagaie revient pour Tahiti Infos sur son intégration au sein du staff dirigé par son ancien coéquipier à Nantes, Emerse Faé, et livre ses ambitions pour les prochaines années.



Marama, sept ans après votre retraite de joueur, vous avez retrouvé ces dernières semaines votre ancien club de Nice et l'univers du foot pro. Comment se passe votre intégration au sein du staff U-19 des Aiglons ?

"Ça se passe très bien. Ça va faire deux mois qu'on a repris la préparation avec les jeunes. C'est une préparation un peu spéciale vu le contexte sanitaire. Mais on s'adapte, et le plus important c'est que l'on continue à travailler. Et puis c'est un retour à la maison aussi pour moi. Ça fait du bien de revoir d'anciennes connaissances. Je reviens à l'OGC Nice, un club avec lequel j'ai toujours eu de très bons rapports. Même après mon passage, je suis toujours resté en contact avec le club. J'ai un lien particulier avec le Gym, et quand ils m'ont contacté, ça a été une surprise, déjà, mais surtout que du bonheur. Et puis le stress de l'entrainement, de la compétition, même si je ne suis plus joueur aujourd'hui, ce sont des choses qui me manquaient et que j'ai retrouvées avec plaisir."



Est-ce que c'est compliqué de mener des entrainements dans ce contexte sanitaire difficile ?

"Non pas vraiment, puisqu'on est entre nous les joueurs et le staff. Pour les entrainements il n'y a pas de soucis. On est testé assez souvent et on commence à être habitué. Mais c'est la vie à l'extérieur du club qui peut poser des difficultés. On dit aux garçons de ne pas prendre ce problème à la légère. Au Gym, nous ne sommes pas dans une situation de dangerosité, tout est mis en place par le club pour limiter la propagation du virus.



Treize ans après votre passage, vous retrouvez un club qui dispose d'un nouveau stade (L'Allianz Riviera) et d'un nouveau centre d'entrainement, et qui a aujourd'hui beaucoup d'ambitions...

"Oui, on a des installations de très haut niveau. On est dans des conditions de travail optimales. Très clairement, ce n'est plus du tout le même club, et c'est un club qui a beaucoup grandi ces dernières années. Je suis fier d'avoir pu contribuer à cette construction. Et ce qui me rend encore plus fier aujourd'hui, c'est de continuer à contribuer à ce que le club grandisse davantage. Je suis fier de pouvoir transmettre les valeurs et l'amour de ce maillot à nos jeunes.



La politique du club a été de rappeler des anciens joueurs du Gym pour encadrer cette nouvelle génération. Vous épaulez Emerse Faé (ancien coéquipier à Nantes et joueur de Nice), coach en chef des U-19, et vous avez retrouvé aussi Cédric Varrault, entraineur adjoint de la réserve...

"Quand on m'a appelé et qu'on m'a dit qu'il y avait Emerse, Cédric, et Lionel Letizi aussi, ce sont des anciens coéquipiers avec lesquels je m'entendais super bien. Le fait de les retrouver, ainsi que d’autres anciens comme Didier Digard ou encore Fred Gioria, de travailler avec eux et de partager cette même passion, ce n'est que du bonheur et du plaisir. Ce qu'il y a de bien aussi c'est que l'on échange beaucoup avec Patrick Vieira (entraineur des pros). La première fois que l'on s'est vu, il a tout de suite pris des nouvelles de ma famille, de mon installation et de mon intégration dans le staff. Cela montre vraiment l'ambiance familiale qu'il y a au club."