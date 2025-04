Maoli et son “country reggae” à To'ata

Tahiti, le 10 avril 2025 - Le groupe hawaiien Maoli sera à Tahiti le 29 août prochain dans le cadre de sa tournée Last Sip Of Summer Tour. Groupe star du genre Island Music Maoli mêle des éléments de country, de R&B, de soul, d'acoustique, de rock and roll et de reggae.



Comme les Mā’ohi au Fenua ou les Maoris en Nouvelle-Zélande, le terme Maoli désigne le peuple natif de Hawaii. C'est aussi le nom d'un groupe de musique qui a répondu à l'invitation de Sonia Aline Productions, Radio 1 et Tiare FM pour donner un concert à To'ata le 29 août.



Profondément ancré dans la culture polynésienne, l'histoire de Maoli a commencé avec Glenn Awong, musicien, guitariste et chanteur, et Kana Akiu-Corpuz, chanteur lui aussi et bassiste. Glenn Awong a enregistré les premières démos de ses chansons au lycée, tandis que Kana Akiu-Corpuz, au lycée lui aussi, composait des morceaux originaux encouragé par l'un de ses professeurs.



Fort de nombreuses performances, Glenn Awong a formé Maoli fin 2007/début 2008 avec Kana Akiu-Corpuz, rejoints par d'autres musiciens. Le premier album du groupe, “Groovin ”, est sorti à l'automne 2008. Depuis, son succès est grandissant.



En 2020, Maoli a remporté les prix du Groupe et de l'Album de l'année pour son disque Sense Of Purpose aux Island Music Awards, suivis des prix de l'Album et de la Chanson de l'année en 2021. En 2023, il assuré une tournée, Maoli Music Overload (MMO) aux États-Unis et notamment dans plusieurs festivals américains, dont Cali Roots et Holo Holo Fest Sacramento. Maoli s’est lancé en 2024 dans une nouvelle tournée nord-américaine Boots On The Ground 2024, parcourant 26 états, et le Canada.



Début 2025, le groupe a sorti un single intitulé “Last Sip Of Summer”, annonçant l’album éponyme et surtout la tournée Last Sip Of Summer Tour initiée dès le 24 janvier en Nouvelle-Zélande. Il a ensuite mis le cap sur l'Australie. Jusqu'en août 2025, Maoli enchaînera les dates américaines du Texas à Las Vegas en passant par son berceau hawaiien.



Considéré comme le groupe commercial indépendant numéro 1 à Hawaii et dans le triangle polynésien, le groupe Maoli a fait évoluer sa musique au fil du temps. Son style reflète les goûts éclectiques du groupe. Le groupe a développé un son unique en fusionnant des éléments de country, de R&B, de soul, d'acoustique, de rock and roll et de reggae.



Il propose un “country reggae” qualifié de “musique sincère, entraînante et réconfortante”. Dans le Pacifique, il joue le plus souvent à guichets fermés.





Le 29 août place To'ataBillets en vente dans les magasins Carrefour, à Radio et en ligne sur www.ticket-pacifique.com Tarif : à partir de 5 500 francs

