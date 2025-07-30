

Maoli en prime à To'ata

Tahiti, le 25 août 2025 - Ce vendredi 29 août, la scène de To'ata accueillera le célèbre groupe hawaiien Maoli pour un concert unique dans le cadre du “Last sip of summer tour”. Organisé par Sonia Aline Production, Radio 1 et Tiare FM, l'événement promet une ambiance “country reggae”, signature du groupe depuis leur début en 2007. Star des réseaux sociaux YouTube et Instagram, le groupe s'érige en véritable figure de proue des artistes polynésiens dans la zone Pacifique.



Mené par l'emblématique chanteur Glenn Awong, le groupe Maoli est considéré aujourd'hui comme le groupe commercial indépendant numéro 1 à Hawaii et dans le triangle polynésien. Formé en 2007, le groupe se produit depuis sur les plus grosses scènes du Pacifique : États-Unis, Nouvelle Zélande, ou encore Australie. Un succès grandissant que le groupe doit à son style unique, mélangeant country, R&B, soul, acoustique, rock n' roll et reggae. “Pour être très honnête, je ne suis pas le premier à proposer ce type de musique”, concède volontiers Glenn Awong, chanteur vedette du groupe. “De là d'où je viens, il y avait déjà des groupes comme Kapena ou Ka'au Crater Boys qui faisaient ce style de musique. Je considère ce que je fais comme une simple continuité de ce qu'ils ont commencé.”



Une modestie qui ne reflète en rien l'ascension phénoménale du groupe ces dernières années. En 2020, Maoli a remporté les prix du Groupe et de l'Album de l'année pour son disque Sense of purpose aux iHeart's Island Award, suivis des prix de l'Album et de la Chanson de l'année en 2021. En 2023, le groupe a entamé sa tournée “Maoli Music Overload”, avec des apparitions à Hawaii, puis en tournée aux États-Unis, avec notamment des passages dans les prestigieux festivals américains Cali Roots et Holo Holo Fest Sacramento. Et si le groupe est actuellement en tournée depuis janvier, à l'occasion du “Last sip of summer tour”, avec un spectacle bien défini, ce dernier assure avoir préparé une soirée spéciale pour le public polynésien : “Nous proposerons une programmation spéciale pour l'occasion. Nous sommes connus ici depuis quelques années maintenant et nous n'avons pas pu nous produire aussi souvent que nous l'aurions souhaité. Je pense que le public appréciera que nous revenions aussi sur nos classiques. Il y aura donc à la fois de la nouveauté, mais aussi des moments de nostalgie avec des tubes qui ont façonné notre carrière.”



Et le leader du groupe ne cache pas sa hâte de retrouver le public polynésien : “C'est la deuxième fois que je viens ici. La première fois c'était à l'occasion du concert de l'artiste Fiji et depuis je n'étais pas revenu. Je suis très heureux d'être de retour. Ici les gens sont accueillants, chaleureux, et je me sens comme à la maison à Hawaii. Nous sommes là pour une semaine et j'ai hâte de prendre le temps de m'imprégner de l'énergie de Tahiti, de ses gens, et du pays qui est tout simplement magnifique.”



Quelques places sont encore disponibles sur le site www.ticketpacific.pf, ainsi que dans les magasins Carrefour Faa'a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio1/Tiare FM à Fare Ute. L'ouverture des portes se fera vendredi à 17h30. La première partie démarre à 19h30 avec le groupe local Kailoa. Le concert de Maoli prendra le relais à partir de 20 heures.

