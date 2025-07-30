

Manuel Valls quitte une Nouvelle-Calédonie à l'avenir toujours incertain

Nouméa, France | AFP | mardi 26/08/2025 - Après une semaine sur l'archipel et deux rencontres avec les indépendantistes, le ministre des Outre-mer Manuel Valls repart mardi de Nouvelle-Calédonie sans avoir convaincu le FLNKS d'accepter l'accord de Bougival, dont l'avenir reste fragile et contesté.



Une nouvelle réunion de plus de trois heures avec le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) n'a rien changé: le principal mouvement indépendantiste calédonien a réaffirmé son rejet catégorique de l'accord signé le 12 juillet dans les Yvelines.



Mardi matin, le FLNKS a "réitéré son rejet catégorique du projet d'accord", selon un communiqué publié à l'issue de la rencontre alors que le ministre répète que sa "porte est ouverte".



Pour parvenir à ce second rendez-vous, le ministre a prolongé à deux reprises un déplacement qui devait initialement s'achever samedi. Avant de quitter le territoire français du Pacifique mardi, il a annoncé que "de nouveaux échanges" devaient avoir lieu "dans les prochains jours" à Paris, assurant qu'"un espace de discussion existe" et qu'il "faut le saisir".



"La société calédonienne attend un accord mais la société calédonienne, ce n'est pas que le FLNKS. Donc je les invite aussi à reprendre contact avec les autres groupes politiques", a insisté Manuel Valls.



Le Front, dont les délégués avaient accepté de défendre le texte de Bougival avant d'être désavoués par les militants, souhaite en effet discuter avec l'État uniquement, en "réunion bilatérale" et sur "l'accession à la pleine souveraineté avant la présidentielle de 2027", selon la motion adoptée par son congrès extraordinaire le 9 août.



Une demande jugée impossible à accepter par le ministre alors que tous les autres partis du territoire, y compris deux composantes indépendantistes - l'Union progressiste en Mélanésie (UPM) et le Palika - ont confirmé leur soutien au compromis de Bougival.



Ce texte prévoit la création d'un État de Nouvelle-Calédonie, doté d'une nationalité propre, mais inscrit dans la Constitution française. Il implique aussi le report à mi-2026 des élections provinciales, une échéance cruciale dans l'équilibre politique local.



Mais les militants du FLNKS estiment qu'il est "incompatible avec les fondamentaux de la lutte indépendantiste", notamment l'exercice du droit à l'autodétermination. "Affirmer que sans Bougival le pays plongerait dans le néant est une contre-vérité", a martelé le mouvement la semaine dernière.



- Un accord sans le FLNKS ? -



Malgré ce blocage, Manuel Valls se veut optimiste. "Je repars avec le sentiment que l'accord de Bougival est conforté et que nous avons beaucoup avancé", a-t-il affirmé mardi, à l'issue de son quatrième déplacement en huit mois.



Lundi, le "comité de rédaction" chargé de mettre en forme la future loi constitutionnelle a achevé ses travaux après trois sessions. Le Sénat coutumier, invité à y participer, s'est toutefois retiré dès la deuxième réunion, estimant que ses propositions n'étaient pas entendues.



Mais parmi les signataires toujours engagés en faveur de l'accord, l'absence du FLNKS interroge. "Peut-on conclure un accord de décolonisation sans le FLNKS ? Je ne crois pas", a averti Milakulo Tukumuli, président de l'Éveil océanien, formation charnière ni indépendantiste, ni non-indépendantiste, appelant le mouvement à revenir à la table des discussions.



La tension est autant politique que sécuritaire. En mai 2024, le projet de réforme du corps électoral défendu par le gouvernement malgré l'opposition des indépendantistes avait provoqué des émeutes, qui ont fait 14 morts et causé plus de deux milliards d'euros de dégâts.



"L'État cette fois ne se laissera pas surprendre", a assuré Manuel Valls.



Un autre obstacle guette désormais le calendrier, déjà serré: le projet de loi constitutionnelle traduisant l'accord doit être présenté en Conseil des ministres le 17 septembre, avant une réunion du Congrès à Versailles pour son adoption en décembre.



Ce ne sera possible que si le gouvernement n'est pas renversé le 8 septembre, lors du vote de confiance sollicité à l'Assemblée nationale par le Premier ministre François Bayrou.

le Mardi 26 Août 2025 à 07:06 | Lu 292 fois





