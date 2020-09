Manu Ura touché mais pas coulé

Tahiti, le 25 septembre 2020 - Entre le départ de nombreux joueurs cadres et le retrait envisagé de l'équipe pour la prochaine saison de Ligue 1, l'intersaison de l'AS Manu Ura a été plus que mouvementée. Mais Tetahio Auraa (47 ans), président du club de Paea depuis fin août, compte bien redonner un nouvel élan à la maison mauve.



"J'ai été joueur de Manu Ura. Cela m'aurait fait mal au cœur de ne pas voir l'équipe jouer en Ligue 1 la saison prochaine", a confié Tetahio Auraa (47 ans), président des mauve de Paea depuis la fin août. Ce dernier a en effet été catapulté à la tête du club, suite à la démission de Maeva Graffe. Avant son départ, cette dernière avait demandé à la Fédération tahitienne de football (FTF) le retrait de l'AS Manu Ura de la prochaine saison de Ligue 1. Cette décision était notamment motivée par les nombreux départs de joueurs durant le dernier mercato (19 au total dont celui du capitaine Jonathan Torohia).



Le comité exécutif de la FTF s'était penché sur le sujet, et avait en effet acté le retrait de l'équipe de Paea pour la saison 2020/2021, permettant au passage à l'AS Mataiea, troisième de Ligue 2 l'année dernière, d'être promue en Ligue 1. Mais c'était sans compter sur l'amour du maillot de quelques anciens du club, dont fait partie Tetahio Auraa, et sur l'appui "inattendu" d'Antony Géros, maire de la commune de Paea. "Il a adressé une lettre à la FTF courant août, pour leur demander de maintenir notre équipe en Ligue 1", indique le président mauve. Et finalement vendredi dernier, suite à la diffusion du calendrier des matchs, on apprenait que Manu Ura était bel et bien maintenue en Ligue 1, faisant de l'équipe de Paea la 13e équipe de l'élite du football polynésien pour la prochaine saison.



Jouer le maintien



On l'a bien compris, après une intersaison plus que mouvementée, le prochain exercice s'annonce tout aussi compliqué pour le quintuple champion de Tahiti. En plus de Jonathan Torohia, d'autres joueurs clés de l'effectif de la dernière saison ont quitté le navire, comme Tino Smith, Gary Rochette, Heitini Tupea, François Mu ou encore Rooarii Roo. Vaitea Van Sam, nouvel entraineur de l'équipe, devra ainsi composer pour le début de saison avec un groupe de 18 joueurs.



"On a eu des départs pour diverses raisons. Mais il faut avancer et reconstruire au plus vite une équipe. On va évidemment compter sur nos jeunes et sur des anciens qui sont restés au club, comme Matatia Paama, Sake Wathipel. Je sais qu'on n'aura pas une équipe compétitive, mais l'objectif de la prochaine saison c'est de jouer le maintien. Après il n'y a que la vérité du terrain qui comptera", insiste Tetahio Auraa, qui a connu, lui, les plus belles années du club entre 2004 et 2009, lorsque ce dernier a décroché quatre titres de champion en six ans.



"Lorsqu'on a été champion, notre groupe jouait ensemble depuis pas mal d'années. C'est ce qui faisait la force de notre équipe, c'était la cohésion de notre groupe", explique l'intéressé. Des valeurs que ce dernier souhaite désormais transmettre à la nouvelle génération.



Le premier test pour Manu Ura est programmé pour le 8 octobre. Les hommes de Tetahio Auraa seront opposés à l'Olympic Mahina, qui sera surement un adversaire direct dans la course au maintien.