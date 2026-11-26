

“Manger du moisi, c'est grave ?” : quand les réponses de l’IA embolisent les centres antipoison

Paris, le 26 novembre 2026 - ”Manger du moisi, c'est grave ?” Anxieuses après une rapide recherche via l’IA sur Internet, des milliers de personnes saturent, depuis l’été, le standard des centres antipoison, épuisant les équipes, qui cherchent la parade et appellent à l’aide leurs tutelles.



“Pas le temps de prendre un café. D'aller aux toilettes. On mange devant l’écran”, dit l'infirmière Maria Blas qui décroche les appels au Centre antipoison de l'hôpital Lariboisière Fernand-Widal (AP-HP). En lien avec le Samu et les pompiers, médecins et infirmières y apportent chaque année, 24h/24, une aide au diagnostic et au traitement de 40 000 cas d'intoxication, lors d'accidents domestiques, industriels, de pollution de l'environnement, en Île-de-France, en Guyane et aux Antilles. Sept autres centres couvrent le reste du territoire. Sur l'écran de Maria s'empilent les fiches d’appel : surdosage de Doliprane, ingestion de savon par un enfant... “mais aussi : Puis-je manger un yaourt périmé depuis 24h ? Une salade où il y avait une limace ?”, complète sa collègue Ingrid Haie.



Depuis “le 23 juillet, où Google a déployé ses aperçus IA, on a été submergés par une brutale augmentation de notre activité, jusqu'à plus de 100%”, rapporte le Dr Jérôme Langrand qui dirige le centre. “Pour un appel sur deux, voire plus, les gens disent avoir consulté Google, ChatGPT... parfois en s'excusant de nous appeler pour un truc qui leur paraît bénin : mais l'IA leur a fait peur et donné notre numéro”. “On n'est pas dimensionnés pour répondre à ces appels qui nous embolisent complètement”, explique le toxicologue.



Malgré le renfort d'étudiants en pharmacie et médecine, les gardes sont éreintantes : deux médecins ont déjà jeté l’éponge. Dès juillet-août, le nombre d'appels a bondi de +51% à Bordeaux, +33% à Lyon, +22% à Toulouse et même +78% à Marseille. “Récemment, on est à plus 140%”, dit le Dr Katharina Von Fabeck, qui dirige le centre antipoison de la cité phocéenne.



“Solutions à l’étude”



“On est à bout de forces : les collègues font deux, trois gardes par semaine, ils n'arrivent plus à se reposer. Entre 18h30 et 22 heures, on a 40 appels par heure et ça sonne sans arrêt la nuit, où un seul soignant est de garde”, relate la médecin. Faute de renforts, certains songent à partir.



Auparavant limitée, l'attente au standard pourrait avoir de graves conséquences pour des patients au pronostic vital engagé, dit-elle. “Nous n'avons qu'une seule ligne, où des urgentistes et des réanimateurs peuvent appeler pour un patient dans le coma, qui a besoin de toute urgence d'un antidote”, dit-elle. Chaque appel fait l'objet d'un codage et d'une transmission chronophages.



Le 14 octobre, l'association des centres antipoison de France a réclamé au ministère de la Santé 2 millions d'euros annuels pour répondre à cette surchauffe : des “solutions sont à l’étude” ont indiqué ses services à l’AFP. Les centres cherchent la parade : un message d'accueil suggérant aux patients asymptomatiques de rappeler aux heures ouvrables ? Amener l'IA à ne plus recommander systématiquement de les appeler ? Étoffer leur site pour mieux informer le public ? “Nos homologues belges ont modifié leur site mais il est trop tôt pour savoir si ça a marché”, dit le Dr Von Fabeck qui a écrit à Google, Mistral AI, ChatGPT et Claude, pour leur demander d'œuvrer à améliorer les réponses de leurs outils. Pour l'heure, pas de réponse.



Mais, “que ce soit pour chercher une recette de cuisine, planifier un trajet ou se renseigner sur des symptômes, l'habitude d'utiliser un outil numérique est déjà très ancrée”, dit le Dr Thomas Lefèvre, médecin et chercheur en IA. Or “ces entreprises, ni de droit français ni européen, ne veulent prendre aucune responsabilité en santé: elles pointeront toujours vers les centres antipoison, pour ne pas se voir imputer un défaut de prise en charge”.



Le chercheur voit dans l'engorgement de ces centres “un effet collatéral des logiques de déploiement” des géants de l’IA : “une irruption de services sans contrôle, qui met la pression sur un service public, créant une situation où la justice pourrait devoir trancher en cas de problème”.

Rédigé par AFP le Jeudi 26 Novembre 2026 à 16:02 | Lu 61 fois





