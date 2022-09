Mangareva Pearl trail : une centaine de bénévoles mobilisés

Mangareva, le 4 septembre 2022 - Les Gambier se préparent à accueillir le Mangareva Pearl trail qui se déroulera dimanche prochain. L’association sportive coureurs des Gambier (ASCDG), organisatrice, a présenté vendredi les parcours de cette 3e édition et recruté une centaine de bénévoles qui assureront le bon déroulé de la course.



La 3e édition du Mangareva Pearl trail se déroulera dimanche. Vendredi, les organisateurs de l’association sportive coureurs des Gambier (ASCDG) organisait une réunion à la mairie de Rikitea. Après avoir exposé l’historique des projets de l’association, Alexis, son président est ensuite revenu en détail sur l’organisation du MPT. Il explique que “le principal but de cette réunion était la nomination des dix responsables des postes de contrôle qui est, indispensable pendant la course et il fallait aussi rappeler le rôle du bénévole pendant la journée”.

Mission accomplie puisqu'une centaine de bénévoles ont répondu présents. “L’objectif est atteint pour ASCDG car l’ensemble de la population a répondu présent pour soutenir ce projet.” Torea Maraiauria, est bénévole et responsable du plan de contrôle 4 : “Lors du premier trail on s’était déjà présenté en tant que bénévole pour apporter notre aide à cet événement impliquant tout le village… c’est notre façon à nous de participer ! Lors de cette journée nous devrons ravitailler tous les concurrents en eau, limonades, chips, ou autres besoins ce jour-là.”



C’est un total de 85 visiteurs qui sont attendus, une partie d'entre eux sera hébergée en pensions de famille et l’autre au collège Saint-Raphaël de Rikitea. Nouveauté cette année, l’inscription d’un premier étranger à la course. À ce jour, le MPT comptabilise 46 inscriptions dont 5 Mangareviens sur le grand parcours de 36 km et 62 inscriptions dont 32 Mangareviens pour le petit parcours de 17 km. Pour Noeline Miriano, habitante de Mangareva, “participer au MPT est devenu comme une tradition car depuis la première édition je participe, c’est devenu un loisir, un rendez-vous à ne pas manquer et ça change de d’habitude”.



Prévu dimanche, le départ de la course se fera à 7 heures devant la cathédrale de Rikitea. Les inscriptions restent encore ouvertes jusqu’à mercredi. ASCDG se félicite que la course soit inscrite au calendrier des grands événements sportifs du Pays.



Rédigé par Shana Boosie-Mu le Dimanche 4 Septembre 2022