

Manahau souffle le vent de la bienveillance

Tahiti, le 16 novembre 2026 – Briser le silence autour des violences à l’égard des enfants et s’interroger pour le bien-être des futures générations, c’est le message porté par le spectacle “Au pied du vent” de la troupe Manahau, dirigée par Jean-Marie Biret. Deux dates sont programmées début décembre, tandis que la première sera jouée fin novembre devant des jeunes issus de plusieurs foyers d’accueil.





Onze ans après “L’Outrage du silence” en faveur du réveil de la langue tahitienne, la troupe Manahau s’apprête à monter sur scène pour briser une autre forme de mutisme : celui qui entoure les violences à l’égard des enfants, des abus sexuels aux coups en passant par les mots qui blessent, sans oublier les violences éducatives ordinaires. “Au pied du vent”, c’est le titre de ce nouveau spectacle porté par Jean-Marie Biret et une trentaine d’artistes. Un titre qui illustre “toutes nos blessures qu’on va poser là et sur lesquelles on va souffler pour les partager au plus grand nombre”, explique le directeur artistique, auteur et compositeur, qui mûrit ce projet depuis cinq ans et trois écritures différentes.



Ce “besoin de dire” est inspiré par son vécu et celui de tant d’autres personnes. “Je suis issu d’une époque où l’éducation était sévère, très sévère. J’ai moi-même été dur avec mes enfants, jusqu’au moment où je me suis mis une claque et je me suis dit qu’il fallait faire autrement. Mon métier d’enseignant spécialisé me ramène aussi à ce sujet des relations et des comportements : quand on est enfant et qu’on a souffert, c’est difficile de se tenir droit et d’avoir confiance en soi une fois adulte”, précise Jean-Marie Biret, non sans émotion.



​“Nous sommes tous concernés”

Et des émotions, il devrait y en avoir sur scène avec des danseurs “tous déjà parents”, comme dans le public “parce que nous sommes tous concernés”. Différents moyens d’expression seront déployés : la danse et le chant traditionnels, mais aussi le battement des tō’ere accordé à la mélodie du violon, le slam, la vidéo, l’animation et l’intelligence artificielle donneront vie à ce spectacle franco-tahitien d’une heure et demie, qui a reçu le soutien du ministère des Solidarités.



“Au-delà de ce qui relève de la justice, je ne montre pas les gens du doigt comme des coupables : on reproduit des schémas au lieu de les faire évoluer. C’est pour ça que c’est important d’en parler pour essayer de changer les choses avec le plus de bienveillance possible. Je ne suis pas non plus en train de dire qu’il faut laisser faire aux enfants tout ce qu’ils veulent : c’est à nous, adultes, qui avons parfois vécu des choses difficiles, de les protéger”, souligne le fondateur de la troupe à l’approche de la Journée internationale des droits de l’enfant, ce vendredi 20 novembre. “C’est un message qui n’est pas simple à porter : c’est un spectacle doux et esthétique pour ne pas repousser les gens, mais faire en sorte qu’en sortant, ils puissent s’interroger et en parler”.



Les répétitions s’enchaînent depuis le mois d’août entre Faa’a et Papara. Avant les deux représentations programmées début décembre, la première sera jouée le 27 novembre devant des enfants et des adolescents issus de plusieurs foyers d’accueil.



​Infos pratiques “Au pied du vent”, dimanche 6 décembre, à 18 heures, au Tahiti Pearl Beach Resort, et samedi 12 décembre, à 18 heures, à la salle Manu iti de Paea. Tarif : 1 500 francs. Réservations en ligne via la page Facebook Manahau Tahiti Officiel.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 16 Novembre 2026 à 18:42 | Lu 381 fois



