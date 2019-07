Manaearth, la solution alternative aux plastiques de table

Récemment, elle a appris que les bacs du centre d’enfouissement technique de Paihoro allaient être saturés à partir de 2025. Une situation à laquelle aucune solution n’a encore été trouvée.

Par ailleurs, elle a découvert le grand nombre de couverts, barquettes, verres en plastique utilisés chaque jour sur le territoire.

"Le plastique a pris une place grandissante dans nos vies. Nous l’importons mais ne le traitons pas", résume Yacenda Verdet. "Chaque jour, il nous rend service une fois pendant quelques minutes seulement. Ensuite, il passe 100 ans dans l’environnement."

Ces constats mis en parallèle à ses recherches personnelles d’alternatives ont été à l’origine de son aventure Manaearth.

"Ce sont des convictions personnelles qui me poussent à faire tout ça. En face, il y a une attente de la population qui n’est pas comblée. Il y a tellement de choses à faire et on ne voit rien venir, alors je me lance. On aimerait un soutien du gouvernement, en l’attendant, ce sont les privés et associations qui font évoluer les offres."