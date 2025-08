Maltraitance animale: plainte de L214 contre l'abattoir de Porto-Vecchio

Ajaccio, France | AFP | jeudi 31/07/2025 - Une enquête a été ouverte mercredi par le parquet d'Ajaccio après le dépôt d'une plainte contre l'abattoir de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) pour "sévices graves et mauvais traitements", plainte déposée par l'association animaliste L214.



L'enquête, confiée à la gendarmerie de Porto-Vecchio, a été ouverte "à ce stade pour des manquements supposés aux règles de l'abattage et des non-conformités aux règles d'étourdissement des animaux", a précisé le procureur d'Ajaccio, Nicolas Septe, à l'AFP.



En rendant publiques des vidéos filmées dans cet abattoir les 7 mai et 7 juillet, L214 a dénoncé dans un communiqué des "dysfonctionnements graves" dans l'abattage des vaches et veaux, "saignés encore conscients après des étourdissements ratés", et dans l'abattage rituel de vaches, veaux et moutons, qui "subissent des mouvements de cisaillement lors de la saignée à vif".



L214 assure que "les animaux sont tués dans d'immenses souffrances" et que la viande produite est distribuée "partout en Corse, en supermarchés, en vente directe chez les éleveurs et chez les artisans-bouchers".



L'association déclare également que son enquête a révélé "la complicité des services de l’État, dont la DDPP (Direction départementale de la protection des populations) de Corse-du-Sud, dans les pratiques d'abattages illégales et des installations non-conformes de cet abattoir", en demandant à la préfecture sa "fermeture immédiate".



Dans une vidéo filmée par l'association et consultée par l'AFP, L214 montre ainsi une supposée vétérinaire-inspectrice indiquant à un employé de l'abattoir: "On va faire comme ça car je comprends qu'il y a une commande qu'il faut respecter, mais ce n'est pas conforme à la réglementation".



Réagissant à ces "accusations graves" et regrettant "la mise en cause de l’intégrité professionnelle de plusieurs agents de l’État", la préfecture de Corse-du-Sud a indiqué dans un communiqué que le "montage vidéo" de L214 reprenait "de manière trompeuse les propos d'une fonctionnaire" et que la communication de l'association "éludait volontairement l'intervention de l'inspectrice qui a conduit à suspendre l'abattage compte tenu des dysfonctionnements qu'elle observait".



"Les procédures de contrôle ont été respectées lors des inspections ciblées par l'association", assure la préfecture, reconnaissant que "les vidéos diffusées par L214 permettent cependant d'observer des non-conformités non constatées lors des inspections".



Des "investigations approfondies" ont donc été "engagées dès aujourd'hui", précise la préfecture, selon qui "aucun élément constaté lors des contrôles réguliers (...) ne justifie à ce jour une fermeture immédiate de l’établissement".



En réaction, L214 a annoncé jeudi soir "engager un recours en responsabilité contre l’État auprès du tribunal administratif de Bastia pour manquements à sa mission de contrôle vétérinaire à l’abattoir de Porto-Vecchio".



"La communication de la préfecture est un écran de fumée pour éviter de s’expliquer sur les graves dysfonctionnements qu’elle couvre", a déclaré Sébastien Arsac, responsable des enquêtes de L214.



L'association, qui indique "avoir déjà fait condamner cinq fois l’État pour des faits similaires", appelle à un "rassemblement pacifique" le 7 août à 10h00 devant la préfecture.



Propriété de la Collectivité de Corse, cet abattoir est géré par le Syndicat mixte de l'abattage en Corse (Smac).



En mars, L214 avait porté plainte contre un abattoir de Charlieu (Loire), le troisième de la région Auvergne-Rhône-Alpes visé par une enquête de l'association. Les deux premiers avaient vu leur activité suspendue.



Plusieurs organisations de défense des animaux, dont les fondations 30 millions d'amis et Brigitte Bardot, ont appelé fin avril la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, à ordonner une inspection généralisée sur la protection animale dans les abattoirs, après les révélations de L214.