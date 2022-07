Malgré l'inflation, le bon départ de l'économie polynésienne en 2022

Tahiti, le 5 juillet 2022 – Les entrepreneurs du fenua sont confiants au premier trimestre 2022. C'est ce que constate la dernière note de conjoncture publiée par l'Institut d'émission d'outre-mer. En dehors d’une forte hausse de l'indice des prix à la consommation, le reste des indicateurs économiques montre un rebond de l'activité pour le début de l'année.



Les entrepreneurs du fenua sont confiants. C'est ce que constate la dernière note de conjoncture publiée par l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM), qui indique que le climat des affaires pour le premier trimestre 2022 retrouve son niveau d'avant-crise sanitaire. Il est même en légère augmentation par rapport à 2018 et 2019. L'institut note que les chefs d’entreprise anticipent une amélioration pour les trois prochains mois, en dépit de probables répercussions de la guerre en Ukraine sur leur activité (hausse des prix de l’énergie et des produits alimentaires), et envisagent des embauches.



Hormis une forte inflation –on note au premier trimestre 2022 une hausse de l'indice des prix à la consommation de 5,1 % en glissement annuel– la plupart des indicateurs économiques sont au vert. Le marché du travail retrouve son niveau d'avant-crise avec une hausse globale des effectifs salariés de 2,2 % par rapport à 2021. C'est dans le secteur de l'hôtellerie-restauration que la reprise est la plus forte (+23,3 %), “même s'il s'agit du seul secteur qui peine à retrouver son niveau d'emploi d'avant Covid-19”, souligne l'IEOM. Le commerce et les autres services enregistrent respectivement +3,5 % et +5,1 %. Le secteur de la construction avait, quant à lui, été marqué par une reprise rapide dès mi-2020.



L'investissement des entreprises est, lui, bien inférieur à son niveau d'avant-crise (3,7 milliards de Fcfp en 2022 contre 6,5 milliards en 2020), mais on enregistre tout de même une forte haute (+ 37,7 %) en glissement annuel. Enfin, du côté des ménages, la consommation se maintient. On note une hausse des importations de biens de consommation (hors alimentation) en raison d'une forte demande intérieure. En revanche, les commerçants interrogés par l’IEOM estiment que leur courant d'affaires pourrait se dégrader dans les trois mois à venir. “Avec l’inflation importée, via les prix de l’énergie et des transports, à laquelle s’ajoutent les effets de la Contribution pour la solidarité (CPS), les professionnels du secteur font part d’un nécessaire ajustement de leurs prix de vente dès le premier trimestre 2022 qui devrait se poursuivre au trimestre suivant.”



Un premier trimestre bien orienté Le début d'année est de bon augure pour le tourisme, note l'IEOM. Malgré des liaisons aériennes encore fermées, la fréquentation touristique repart, même si elle est encore inférieure à l'avant-crise. L'institut note un retour timide des paquebots et un taux de remplissage dans l'hôtellerie de 44,6 % (50,9% en 2020, 56,8% en 2019). Les professionnels sont confiants et envisagent une hausse des effectifs.



L'activité du secteur secondaire est elle aussi globalement positive, avec un secteur de l'industrie resté stable. Les professionnels anticipent un renforcement de leur activité au prochain trimestre, mais soulignent une difficulté dans la gestion des stocks et des prix qui ont une tendance à la hausse. Les exports dans l'agroalimentaire ont fortement augmenté par rapport au premier trimestre 2021 (+34,4%) mais sont encore en-dessous du niveau de 2019.



Enfin, si les exportations de poissons ont triplé par rapport à l'année précédente, les volumes exportés de perles ont chuté de 82% en un an, en raison de la raréfaction du produit, ce qui fait du secteur primaire le seul secteur dont le bilan est mitigé pour ce début d’année 2022.



Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mardi 5 Juillet 2022 à 15:06 | Lu 236 fois