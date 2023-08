Malaisie: le crash d'un avion sur une route fait dix morts

Kuala Lumpur, Malaisie | AFP | jeudi 17/08/2023 - Un avion léger s'est écrasé jeudi sur une route de l'Etat de Selangor, dans le centre de la Malaisie, entraînant la mort des huit personnes à bord et de deux personnes au sol, a annoncé le chef de la police locale.



"Pour l'instant, je peux dire qu'au moins 10 personnes ont été tuées dans l'accident d'avion. Deux (personnes), l'une dans une voiture et l'autre à moto, ont péri ainsi que les huit personnes à bord de l'avion", a déclaré à l'AFP Mohamad Iqbal Ibrahim.



L'autorité malaisienne de l'aviation civile a indiqué dans un communiqué que six passagers et deux membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion, sans confirmer qu'elles étaient décédées.



Johari Harun, un membre de l'Assemblée de l'État de Pahang (centre) chargé du logement et de l'environnement, figurait parmi les passagers de l'avion, selon la police.



L'accident s'est produit près de la cité Elmina située dans la banlieue de Shah Alam, la capitale de l'Etat de Selangor.



L'avion avait décollé de l'île balnéaire de Langkawi, dans le nord du pays, et se dirigeait vers l'aéroport Sultan Abdul Aziz Shah, à l'ouest de la capitale Kuala Lumpur, a détaillé le chef de l'autorité de l'aviation civile, Norazman Mahmud.



"Aucun appel de détresse n'a été passé", a-t-il précisé.



Il a indiqué qu'une enquête allait être ouverte.



Mohamad Syahmie Mohamad Hashim, un ancien membre de l'armée de l'air malaisienne, a dit avoir vu l'avion voler de manière erratique. "Peu de temps après, j'ai entendu un fort boum", a-t-il raconté à des journalistes.



"J'ai foncé vers le site et j'ai vu les restes d'un avion. J'ai aussi vu (un) corps humain en feu. Je ne pouvais rien faire", a-t-il ajouté.



D'autres témoins ont déclaré que le Beechcraft 390 avait pris feu lorsqu'il avait touché le sol à Elmina Estate, qui abrite un mélange de maisons et d'usines. Une explosion a également été entendue, ont-ils dit.