

Makemo élira son tāvana le 8 juin

Tahiti, le 1er juin 2026 - Les élus du conseil municipal de Makemo sont convoqués lundi prochain, le 8 juin, pour élire leur tāvana, leurs adjoints au maire et leurs tāvana délégués. En effet, après la décision du tribunal administratif d’annuler l’élection du maire, de ses adjoints et des maire délégués, selon les textes en vigueur, les élus ont une quinzaine de jours pour procéder à ces élections.



Le 29 mai dernier, le haut-commissaire a envoyé un courrier à Michel Tangi “en sa qualité de conseiller municipal le plus ancien dans l’ordre du tableau” lui demandant de convoquer les élus de Makemo pour “procéder au remplacement, dans le délai de quinzaine à compter de la date du jugement”, du tāvana, de ses adjoints et des tāvana délégués comme stipulé dans le code général des collectivités territoriales.



Dans la foulée, Michel Tangi a convoqué les conseillers municipaux de l’atoll le 8 juin prochain pour la tenue du conseil municipal qui se déroulera au “hangar communal de Makemo” à 8 heures. Onze points sont à l’ordre du jour, tels que l’élection du maire, la détermination du nombre d’adjoints, l’élection des adjoints au maire, des tāvana délégués de Katiu, Raroia-Takume et Taenga, la fixation des indemnités de fonction du tāvana, ou encore des adjoints et des tāvana délégués.



Il s’agira également pour les élus de Makemo de désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, au sein du syndicat intercommunal à vocation multiples des Tuamotu -Gambier (SIVMTG) mais aussi auprès du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie (SPC-PF).



Rappelons que le tribunal administratif avait, trois jours avant ce courrier, soit le 26 mai dernier, annulé l’élection de Félix Tokoragi ainsi que de ses trois adjoints Tuhiata Ruateroro-Flores, Mauati Rauri et Mélodie Williams et des tāvana délégués Arthur Graffe, Kirianu Ani et Pikiragi Teremihi. Et le tribunal a proclamé Thomas Tepuhiri, huitième de la liste Tamariki o Ruro no Makemo menée par Vaitiare Fournier, Léa Utia, première de la même liste à Katiu, et Daniel Takotua, deuxième de la même liste à Katiu, élus conseillers municipaux de Makemo.

Michel Tangi “assurera la gestion des affaires courantes” En attendant l’élection du tāvana de Makemo, de ses adjoints et des tāvana délégués, c’est le doyen des élus, Michel Tangi, qui “assurera la gestion des affaires courantes de la mairie”, pouvait-on lire dans un communiqué de la commune qui a également “salué” au passage “l’acceptation de Monsieur Félix Tokoragi d’avoir procédé à la passation avec notre doyen, Monsieur Michel Tangi, dans un esprit de responsabilité et de respect des institutions”.



Rappelons que le haut-commissaire avait déféré cette affaire au tribunal administratif trois jours après la proclamation des résultats par Félix Tokoragi, en tant que président du bureau de vote centralisateur. Le haut-commissariat avait alors précisé que seul le tribunal administratif pouvait remettre en cause cette proclamation.



La population de Makemo et ses communes associées telles que Katiu, Raroia et Taenga s'élevant à 1 391 habitants, elle devait donc élire 15 conseillers lors du second tour des dernières élections municipales qui ont eu lieu le 22 mars 2026.



L’attribution des sièges est répartie comme suit : neuf sièges pour la commune associée de Makemo qui compte 816 habitants, trois sièges pour la commune associée de Katiu qui compte 257 habitants, deux sièges pour la commune associée de Raroia avec ses 253 habitants et enfin un siège pour la commune associée de Taenga avec ses 65 habitants.



Félix Tokoragi ayant obtenu 576 voix, soit 48,44 % des suffrages exprimés, et Vaitiare Fournier 613 voix, soit 51,56 % des suffrages exprimés, le haut-commissaire a donc estimé dans son déféré que la liste de Vaitiare Fournier aurait dû avoir 12 sièges au lieu de neuf actuellement et le maire sortant Félix Tokoragi trois sièges au lieu de six actuellement.



Il a également ajouté dans son courrier que Félix Tokoragi a un siège à Makemo, un à Katiu et un à Taenga. Vaitiare Fournier doit en avoir huit à Makemo, deux à Katiu et deux à Raroia. Il avait écrit ensuite dans son déféré que Félix Tokoragi “a attribué par erreur neuf sièges (au lieu de 12)” à Vaitiare Fournier et “six sièges” à sa liste “au lieu de trois (…). En conséquence, Mélodie Williams, Rauri Mauati et Anami Rangivaru ont été proclamés élus en lieu et place de Thomas Tepuhiri, Léa Utia et Daniel Takotua”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 1 Juin 2026 à 19:30 | Lu 190 fois



