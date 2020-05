Maison de la culture : Réouverture de la médiathèque le 2 juin

Avis aux amateurs de culture : la médiathèque de la Maison de la culture va rouvrir ses portes dès mardi prochain. A partir de cette date, les usagers de l’établissement pourront à nouveau profiter de tous ses services.

Les bibliothèques ados-adultes, enfants, et le cyber espace seront ouverts aux horaires habituels, ainsi que le samedi, selon un nouveau dispositif mis en place à l’issue du confinement (Voir encadré).Les cours et ateliers correspondant au programme de l’année 2019-2020 pour les enfants et les adultes reprendront également à compter de la même date, selon le programme habituel que vous pouvez retrouver sur le site de la Maison de la culture.Enfin, la location des salles polyvalentes et des jardins de Te Fare Tauhiti Nui sera de nouveau possible, l’application des gestes barrières étant de la responsabilité du preneur. S’agissant des espaces de spectacle, l’établissement est en attente de validation des protocoles par les autorités sanitaires. Les usagers seront informés dès qu’une reprise sera possible.