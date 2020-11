Maires délégués : Taha’a fait de la résistance

"Ils sont libres car après cela va me retomber dessus. Lorsque j'ai demandé qui sont les candidats ils ont levé leur doigt et je ne vais pas leur dire, non ne vous présentez pas, ça c'est la loi aussi. Et je fais quoi, ben on passe au vote. Mais si au moins c'est du direct ça irait, et le tribunal nous a demandé de les proclamer tāvana, mais il n'y a rien qui nous le dit, à défaut s'il n'y a pas ça on prend ça. Pour l'appel c'est beaucoup plus profond, ils ont trouvé autre chose. La décision du tribunal me perturbe un peu aussi, on vote à bulletin secret et ces personnes font partie de la majorité (...). Ce n'est pas moi qui fait appel. C'est leur décision et je la respecte. Je ne veux pas être dictateur en disant non il ne faut pas le faire, ils sont libres".