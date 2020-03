Maina Sage, premier cas de coronavirus au fenua

"Je vous ai annoncé la semaine dernière que je vous informerai dès qu’un cas de Covid-19 serait déclaré en Polynésie française. C’est aujourd’hui le cas. Il s’agit de Maina Sage qui a été testée positive mais elle ne présente pas de symptômes extérieurs. Je l’ai eu au téléphone ce matin. Elle se porte bien et est confinée à son domicile.



Comme vous le savez, elle a participé à la commission de l’Assemblée nationale en compagnie du ministre Franck Riester qui est lui-même confiné. Elle est de retour sur le territoire polynésien depuis le 7 mars 2020.



Elle a vu un médecin avant de rentrer qui n’a rien détecté. Mais compte-tenu du nombre de cas en France et à l’Assemblée nationale elle s’est signalée lundi matin pour être dépistée.



Des investigations sont en cours pour retracer son parcours sur le territoire depuis son retour. Les services de santé sont également mobilisés pour identifier et retrouver les personnes avec lesquelles le patient a été en contact et déterminer si elles ont été infectées ou non. Par précaution, ces personnes feront également l’objet d’un confinement visant à limiter la propagation du virus.



L’action de vigilance et de surveillance se renforce aujourd’hui. Avec ce cas confirmé sur le fenua, nous passons en phase 1 dont l’objectif est de freiner la propagation du coronavirus sur le territoire.



Mais je veux dire à nouveau qu’il faut garder raison et ne pas céder à la panique. Aujourd’hui, il s‘agit d’un cas isolé qui a été immédiatement pris en charge et le travail des autorités publiques de la Polynésie française et de l’État vise à éviter une contamination plus étendue. Tous les acteurs de terrains et tous les ministères participent au dispositif médical adapté à la détection, à l’isolement et aux soins immédiats des possibles cas futurs.



J’invite la population à éviter les déplacements à l’extérieur du Pays



Une coordination Etat-Pays permet de faire un point chaque jour sur l’avancée de la situation sur le fenua et toutes les dimensions de la propagation du virus sont prises en compte avec la mobilisation de tous les ministères."