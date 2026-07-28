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Mahina : une femme mortellement fauchée sur un passage piéton


Mahina : une femme mortellement fauchée sur un passage piéton
Tahiti, le 10 août 2026. Une femme est décédée ce lundi matin après avoir été fauchée par une voiture alors qu’elle traversait la route sur un passage piéton, en bas du col du Taharaa, à Mahina.
 
L’accident s’est produit vers 7h30, dans le sens Arue vers Papenoo. Les sapeurs-pompiers de Mahina sont intervenus après l’alerte et ont contacté la gendarmerie vers 7h40. Malgré les secours, la victime est décédée sur place vers 8h15. Selon nos confrères de Radio 1 la victime serait âgée de 81 ans
 
Aucun délit de fuite n’est à signaler par la gendarmerie.
 
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Rédigé par La rédaction le Lundi 10 Août 2026 à 10:28 | Lu 2562 fois
           


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