Mahina : 40 millions pour des feux qui ne fonctionnent plus

Je pense que c'est un gâchis. Le problème est toujours présent avec ou sans les feux. On n'a pas vraiment besoin de ce genre de matériel, parce que nous avons une route qui n'est pas adaptée pour ces feux. La seule solution est de faire travailler les agents de police comme au temps des shérifs

Je trouve que c'était mieux sans les feux. En descendant de Supermahina, on avait un petit îlot qui nous permettait d'aller après sur la voie principale sans gêner personne, et on arrivait à l'heure. Avec les feux, ils ont supprimé cet îlot. Il y a eu une énorme circulation sur presque 200 mètres rien qu'à Supermahina. Ils ont mis de l'argent en l'air pour refaire la route, et les feux qui ne servent à rien. Ils auraient dû prendre cet argent pour faire autre chose. Ces feux n'ont servi qu'à énerver les gens et à agrandir les embouteillages

Ces feux installés depuis pas mal de temps ont généré beaucoup d'embouteillages sur les routes de Mahina, et c'est la raison pour laquelle, on a dû les mettre en "standby". Pour ceux qui viennent de Papenoo, la situation d'aujourd'hui est la mieux adaptée car la circulation est plus fluide. Par contre, pour ceux qui viennent de Mahinarama et Super Mahina, la situation reste préoccupante, on ne les laisse pas toujours passer lorsqu'ils sont à la sortie des cités. Pour ma part, je pense qu'il faudrait remettre les feux (des millions de francs dépensés pour rien) en réduisant le temps d'attente de moitié et tout le monde sera heureux.

Je pense que le territoire a gaspillé de l'argent pour rien. Alors avec ou sans, le problème de circulation est toujours présent. Il faudrait faire travailler nos agents de police

Pour ma part, c'est du n'importe quoi. Au départ, ces feux étaient prévus pour tous les routiers, mais aussi pour les habitants des quartiers et des hauteurs afin qu'ils puissent passer en toute sérénité. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. En même pas 6 mois, ils ne fonctionnaient déjà plus. Pour moi, ceci peut aussi être la cause des accidents. Apparemment c'était juste pour faire joli. Bravo pour les millions à la poubelle c'est du grand gaspillage

C'est du n'importe quoi. On a mis des feux alors que ça ne fonctionne pas du tout. En plus ils ont mis une limite à ne pas dépasser pour descendre sur la route centrale et il n'y a plus la ligne où on pouvait avancer pour attendre avant de s'engager. Je trouve ce système vraiment inutile avec un gros gaspillage d'argent. Tout ça, pour ne pas allumer les feux. Mais ces feux ne sont pas les seuls problèmes que nous constatons. Donc, au lieu de gaspiller de l'argent, ils devraient refaire les routes dans certains quartiers. En plus, on a failli avoir un accident, à plusieurs reprises, à la descente de Atima.

Des millions ont été dépensés pour les feux qui ne fonctionnent pas. Des dépenses inutiles alors que des familles ou des sinistrés n'ont pas de logement digne de ce nom. Il y a aussi des animaux errants qui auraient plus besoin de ces millions. Avant, la police municipale faisait la circulation et maintenant tu te débrouilles pour avoir une place, et parfois, les gens ne te laissent pas passer. À Tuauru, nous avons cinq feux installés et qui ne fonctionnent pas, c'est aberrant.

Ils ont vraiment dépensé de l'argent pour rien. Aujourd'hui plus rien ne fonctionne. Ils auraient pu faire autre chose avec cet argent. Heureusement, quand on arrive en bas, il y a des voitures qui nous laissent passer. Ce n'était pas le cas quand on avait les feux.